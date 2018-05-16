Опубликовано видео прохода «Юрия Долгорукого» через арктические льды

Телеканал «Звезда» опубликовал на своей странице в Twitter видео, на котором запечатлено, как российская атомная подводная лодка « Юрий Долгорукий » проходит через льды в Арктике.

На кадрах видно, как субмарина, будучи в надводном положении, проходит мимо ледокола «Руслан».