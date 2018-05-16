Путин приказал сделать С-500 

Координировать работу будет новый вице-премьер по ОПК Прошедшее в Сочи очередное совещание у президента по вопросам развития Вооруженных сил имело важное отличие от предыдущих: оно проходило на фоне поствыборных изменений в составе правительства. Так, анонсировано, что вице-премьером, курирующим вопросы оборонно-промышленного комплекса, вместо Дмитрия Рогозина будет заместитель министра обороны Юрий Борисов. Можно сказать, что Борисов участвовал в путинском совещании уже в двух ипостасях. С одной стороны, он пока еще остается куратором закупок оружия для армии, с другой — уже принимает к исполнению задачи президента по созданию новых систем оружия, как непосредственный организатор работы оборонной промышленности. И задачи эти легкими не назовешь.
Одна из них касается перспективной зенитной ракетной системы С-500. Все уже знают, что главным отличием С-500 от проверенных в Сирии С-300 или С-400 является способность противодействовать целям в ближнем космосе. То есть сбивать баллистические ракеты и ядерные боеголовки противника за пределами стратосферы. Об этой особенности С-500 не раз заявляли представители основного заказчика — Минобороны. Но самой зенитной системы, как говорится, в железе, пока нет. Хотя по первоначальным планам она должна была появиться еще в прошлом году. О причинах задержки официально конечно никто не говорит, но по некоторым сведениям разработчик нового зенитного чудо-оружия — концерн ВКО «Алмаз-Антей» — столкнулся с некоторыми трудностями, в том числе по линии кооперации. Дело в том, что в создании С-500 опосредованно участвуют сотни предприятий различного профиля, в том числе производители микроэлектроники, новых материалов, ракетного топлива. В любом случае, отставание в графике надо ликвидировать. Эту задачу и поставил на встрече с военными Путин: «Следует активно развивать, наращивать технологический задел в области противовоздушной обороны, продолжать модернизацию комплекса „Панцирь“, завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по целям на сверхбольших высотах, включая ближний космос». Судя по всему, эта задача будет одной из основных для нового вице-премьера по «оборонке». Ему предоставлена возможность без раскачки взяться за реализацию важнейших оборонных программ. Это касается не только тематики воздушно-космической обороны, но и военного судостроения, космоса, высокоточного, лазерного и гиперзвукового оружия. Кандидатура Борисова для такой сверзадачи вполне подходит. В свое время он отвечал в Минпромторге за разивитие микроэлектроники, потом работал в аппарате Военно-промышленной комиссии, и, наконец, несколько лет был главным специалистом по гособоронзаказу в Минобороны России. Самое время использовать весь этот опыт. Можно ожидать, что властные полномочия нового вице-премьера будут расширены. И это хорошо. «Оборонке», как показывает жизнь, жесткая рука не помешает.