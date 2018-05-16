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Штурманы Крымской военно-морской базы проходят подготовку на тренажере «Мостик»
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Штурманы Крымской военно-морской базы проходят подготовку на тренажере «Мостик» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Они отрабатывают практические действия по приготовлению корабля к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства.
Расчеты штурманских боевых частей корабельных соединений Крымской военно-морской базы Черноморского флота отработали практические действия по приготовлению корабля к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства.
Занятия с офицерами проведены в учебном центре флота на тренажере «Мостик».
В ходе проведенных занятий были рассмотрены методики планирования и отработки элементов повседневной и боевой организации корабля, особое внимание при этом было уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем корабля задач боевого дежурства.
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