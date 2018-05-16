На подводной лодке «Новороссийск» проходят тренировки по борьбе за живучесть

Подводники выполняют нормативы по одеванию спасательного снаряжения, отрабатывают выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» проводит комплекс учебных тренировок на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников Черноморского флота.

Подводники выполняют нормативы по одеванию спасательного снаряжения, отрабатывают выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.

В бассейне проводятся тренировки по применению спасательного костюма и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.

Непосредственно на подводной лодке экипаж проведет учение по приготовлению корабля к бою и походу, отработает действия по экстренному погружению и всплытию.

Данный комплекс учебных мероприятий является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подводных лодок.