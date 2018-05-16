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На подводной лодке «Новороссийск» проходят тренировки по борьбе за живучесть
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На подводной лодке «Новороссийск» проходят тренировки по борьбе за живучесть 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подводники выполняют нормативы по одеванию спасательного снаряжения, отрабатывают выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.
Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» проводит комплекс учебных тренировок на учебно-тренировочном комплексе (УТК) подводников Черноморского флота.
Подводники выполняют нормативы по одеванию спасательного снаряжения, отрабатывают выход из торпедного аппарата с использованием индивидуального дыхательного аппарата.
В бассейне проводятся тренировки по применению спасательного костюма и посадке в надувной спасательный плот ПСН-10.
Непосредственно на подводной лодке экипаж проведет учение по приготовлению корабля к бою и походу, отработает действия по экстренному погружению и всплытию.
Данный комплекс учебных мероприятий является обязательным элементом курса боевой подготовки для экипажей подводных лодок.
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