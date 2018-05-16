Пожарные учения прошли в МОНИКИ в столице

Людей эвакуировали из поликлиники и административного корпуса Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) в столице в рамках плановых пожарных учений, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы клиники.

«В клинике прошли плановые пожарные учения, в рамках которых была эвакуация из административного корпуса и поликлиники», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что клиника вернулась к штатной работе, учения заняли не более 10 минут.