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Пожарные учения прошли в МОНИКИ в столице
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Пожарные учения прошли в МОНИКИ в столице 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Людей эвакуировали из поликлиники и административного корпуса Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) в столице в рамках плановых пожарных учений, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы клиники.
«В клинике прошли плановые пожарные учения, в рамках которых была эвакуация из административного корпуса и поликлиники», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что клиника вернулась к штатной работе, учения заняли не более 10 минут.
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