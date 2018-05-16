Новейший российский военный ледокол впервые примет участие в маневрах

Российский дизельный ледокол " Илья Муромец " впервые примет участие в поисково-спасательных учениях. Речь идет о ежегодных совместных российско-норвежских маневрах «Баренц», которые пройдут в мае в Баренцевом море. Кроме ледокола, отечественный ВМФ будут представлять буксир «Алтай», вертолет Ка-27ПС и самолет Ил-38, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ

Основными задачами «Баренца-2018» станут поиск и спасение экипажей терпящих бедствий кораблей и летательных аппаратов, ликвидация последствий экологических аварий: разливов нефти, например.

"Илья Муромец" — новейший российский военный ледокол. В начале мая он успешно прошел испытания опять же в Баренцевом море, где на тот момент еще сохранялся полутораметровый лед. Корабль доказал, что способен его проломить.

Помимо проверки на прочность, на «Илье Муромце» протестировал кран. С его помощью экипаж выгрузил на лед контейнеры с научным оборудованием, а потом поднял обратно. В конце испытаний новейший ледокол еще и провел через Белое море стратегический ракетный крейсер " Юрий Долгорукий ".

"Илья Муромец" не атомный, а дизель-электрический ледокол. Водоизмещение корабля — около 6 тысяч тонн, длина — 85 метров. В море он может находится почти два месяца, а топлива хватает примерно на 5,5 тысяч километров.