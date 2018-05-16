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Новейший российский военный ледокол впервые примет участие в маневрах
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Новейший российский военный ледокол впервые примет участие в маневрах 

Вести.Ru 8 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский дизельный ледокол "Илья Муромец" впервые примет участие в поисково-спасательных учениях. Речь идет о ежегодных совместных российско-норвежских маневрах «Баренц», которые пройдут в мае в Баренцевом море. Кроме ледокола, отечественный ВМФ будут представлять буксир «Алтай», вертолет Ка-27ПС и самолет Ил-38, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Основными задачами «Баренца-2018» станут поиск и спасение экипажей терпящих бедствий кораблей и летательных аппаратов, ликвидация последствий экологических аварий: разливов нефти, например.
"Илья Муромец" — новейший российский военный ледокол. В начале мая он успешно прошел испытания опять же в Баренцевом море, где на тот момент еще сохранялся полутораметровый лед. Корабль доказал, что способен его проломить.
Помимо проверки на прочность, на «Илье Муромце» протестировал кран. С его помощью экипаж выгрузил на лед контейнеры с научным оборудованием, а потом поднял обратно. В конце испытаний новейший ледокол еще и провел через Белое море стратегический ракетный крейсер "Юрий Долгорукий".
"Илья Муромец" не атомный, а дизель-электрический ледокол. Водоизмещение корабля — около 6 тысяч тонн, длина — 85 метров. В море он может находится почти два месяца, а топлива хватает примерно на 5,5 тысяч километров.
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