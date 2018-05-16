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АПЛ «Юрий Долгорукий» идет сквозь арктический лед: эксклюзивные кадры
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АПЛ «Юрий Долгорукий» идет сквозь арктический лед: эксклюзивные кадры 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В операции по проводке подводной лодки принимал участие новейший ледокол «Илья Муромец» Северного флота.
В новом выпуске программы «Военная приемка» съемочная группа «Звезды» стала свидетелем того, как ледоколы Северного флота «Илья Муромец» и «Руслан» совершают проводку атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» сквозь арктические льды.
Ранее сообщалось, что ледокол «Илья Муромец», выполняющий задачи ледовых испытаний, совершил первую проводку атомной подводной лодки.
Завершив работу в районе Карских ворот ледокол совершил переход в горло Белого моря, где принял на сопровождение тяжелый ракетный крейсер «Юрий Долгорукий».
Толщина льда в фарватерах в Белом море составляет около 40 сантиметров.
К-535 «Юрий Долгорукий» — атомная подводная лодка стратегического назначения 4 поколения. Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107 человек. Вооружение составляют в том числе 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава».
Ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» — тип российских вспомогательных дизель-электрических ледоколов нового поколения, который отличается мощным энергетическим комплексом, современной гребной установкой российского производства.
Создан в первую очередь для патрулирования территории Арктической зоны, проводки и буксировки кораблей, снабжения береговых, островных баз и аэродромов.
Первый за последние 43 года ледокол, созданный исключительно для нужд ВМФ России.
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