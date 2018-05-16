АПЛ «Юрий Долгорукий» идет сквозь арктический лед: эксклюзивные кадры

В операции по проводке подводной лодки принимал участие новейший ледокол « Илья Муромец » Северного флота.

В новом выпуске программы «Военная приемка» съемочная группа «Звезды» стала свидетелем того, как ледоколы Северного флота «Илья Муромец» и «Руслан» совершают проводку атомной подводной лодки « Юрий Долгорукий » сквозь арктические льды.

Ранее сообщалось, что ледокол «Илья Муромец», выполняющий задачи ледовых испытаний, совершил первую проводку атомной подводной лодки.

Завершив работу в районе Карских ворот ледокол совершил переход в горло Белого моря, где принял на сопровождение тяжелый ракетный крейсер «Юрий Долгорукий».

Толщина льда в фарватерах в Белом море составляет около 40 сантиметров.

К-535 «Юрий Долгорукий» — атомная подводная лодка стратегического назначения 4 поколения. Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 107 человек. Вооружение составляют в том числе 16 твердотопливных баллистических ракет «Булава».

Ледокол проекта 21180 «Илья Муромец» — тип российских вспомогательных дизель-электрических ледоколов нового поколения, который отличается мощным энергетическим комплексом, современной гребной установкой российского производства.

Создан в первую очередь для патрулирования территории Арктической зоны, проводки и буксировки кораблей, снабжения береговых, островных баз и аэродромов.