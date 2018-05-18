Путин проведет заключительное совещание в серии встреч с военными

Такие совещания Путин проводит уже почти шесть лет подряд. Не исключено, что следующая их серия по традиции состоится осенью в Сочи

Как рассказывал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков , такой формат встреч позволяет Путину и военным глубоко погрузиться в серьезные вопросы обороноспособности страны.

В этот раз главными темами совещаний стали исполнение гособоронзаказа, развитие военно-промышленного комплекса и армейское строительство. В совещаниях также приняли участие и члены экономического блока правительства.

Новое оружие

Первое совещание, которое состоялось во вторник, было в основном посвящено новым системам вооружения и переоснащению армии.

Путин во время общения с военными подчеркнул, что новые образцы российского оружия, которые были продемонстрированы в этом году, не имеют аналогов и «кратно повышают возможности по обеспечению безопасности России , на десятилетия вперёд обеспечивают нам стратегический баланс, сохранение стратегического баланса в мире».

Верховный главнокомандующий затронул также тему стратегических ядерных сил. «В соответствии с планами госпрограммы вооружения в этом году продолжим замену отслуживших в установленные сроки ракетных комплексов „Тополь“ на новейшие „Ярсы“. До конца декабря ими должно быть оснащено четырнадцать ракетных полков», — сказал он.

Кроме того Путин анонсировал пополнение воздушной составляющей «ядерной триады» модернизированными ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160, которые будут вооружены современными крылатыми ракетами большой дальности Х-101 и Х-102.

По его словам, по плану должно идти и строительство пяти ракетных подводных лодок стратегического назначения проекта «Борей».

Говоря о совершенствовании систем противовоздушной обороны, глава государства поручил завершить разработку и подготовку к серийному производству новейшей системы С-500, способной работать по дальним целям, расположенным, в том числе в ближнем космосе.

А оснащение кораблей ВМФ крылатыми ракетами «Калибр», по словам президента, должно повысить точность и обеспечить высокую концентрацию ударов по целям.

Российский флаг в мировом океане

Демонстрация российского флага в мировом океане и развитие флота стали главными темами второго совещания в Сочи.

Путин отметил, что задач у военных моряков за последние годы прибавилось в основном за счет расширения географии их присутствия в Средиземном море, Северной Атлантике и морях Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, он заявил, что поддержание ВМФ в высокой боевой и технической готовности позволило нанести серьезный ущерб террористам в Сирии , уничтожив их важные объекты инфраструктуры.

Путин отметил, что в связи с сохраняющейся угрозой вылазок международных террористов в Сирии в Средиземном море российские корабли с крылатыми ракетами «Калибр» будут нести постоянную боевую вахту. По его словам, РФ будет продолжать оснащать ВМФ в рамках выполнения госпрограммы вооружения новейшими системами оружия, связи, разведки.

Что касается гособоронзаказа, то Путин отметил, что требования к качеству, срокам выполнения заданий ГОЗ должны оставаться самыми жесткими.