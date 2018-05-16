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В соединениях ЗВО завершен перевод свыше 57 тыс. единиц ВВТ на летний режим эксплуатации
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В соединениях ЗВО завершен перевод свыше 57 тыс. единиц ВВТ на летний режим эксплуатации 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, завершились мероприятия по перезакреплению экипажей за каждой единицей техники.
В соединениях и воинских частях Западного военного округа завершен перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации.
Проверено и подготовлено к летней эксплуатации свыше 57 тысяч единиц автомобильной, бронетанковой и авиационной техники округа. Также в соединениях и воинских частях ЗВО завершились мероприятия по перезакреплению экипажей за каждой единицей техники. В настоящее время с экипажами боевых машин и водителями автомобилей проводятся занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур.
В соответствии с единым планом проводились все виды регламентного обслуживания бронетанковой, автомобильной техники, специального транспорта.
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