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В Военной академии войсковой противовоздушной обороны завершилась межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию войск ПВО Сухопутных войск
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В Военной академии войсковой противовоздушной обороны завершилась межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию войск ПВО Сухопутных войск 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на научном форуме было уделено проведению «круглого стола» с участием представителей ОПК, начальников войск ПВО военных округов, представителей науки, которые определяли перспективный облик системы вооружения войсковой ПВО.
В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (г. Смоленск) под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Александра Леонова состоялась XXVI всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию войск ПВО Сухопутных войск в современных условиях, а также 120-летию со дня рождения первого начальника войск противовоздушной обороны Сухопутных войск маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова.
В работе научного форума приняли участие более 400 человек, в том числе 30 докторов и 80 кандидатов наук.
В рамках конференции проведена выставка достижений научных школ академии и предприятий оборонной промышленности, на которой были представлены изделия, действующие макеты, новейшие образцы техники войсковой ПВО, компьютерные программы и другие научно-технические разработки.
Особое внимание было уделено проведению «круглого стола» с участием генеральных конструкторов оборонно-промышленного комплекса, начальников войск ПВО военных округов и представителей научных организаций, в ходе которого определены единые подходы к формированию перспективного облика системы вооружения войсковой ПВО Вооруженных Сил в современных условиях.
На пленарном заседании и в ходе работы 13 секций был сформулирован ряд предложений по научному обоснованию основных направлений строительства и развития войсковой ПВО и подготовки военных кадров для рода войск.
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