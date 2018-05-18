В Военной академии войсковой противовоздушной обороны завершилась межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию войск ПВО Сухопутных войск

Особое внимание на научном форуме было уделено проведению «круглого стола» с участием представителей ОПК, начальников войск ПВО военных округов, представителей науки, которые определяли перспективный облик системы вооружения войсковой ПВО.

В Военной академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского (г. Смоленск) под руководством начальника войсковой ПВО Вооруженных Сил генерал-лейтенанта Александра Леонова состоялась XXVI всероссийская межведомственная военно-научная конференция, посвященная развитию войск ПВО Сухопутных войск в современных условиях, а также 120-летию со дня рождения первого начальника войск противовоздушной обороны Сухопутных войск маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова

В работе научного форума приняли участие более 400 человек, в том числе 30 докторов и 80 кандидатов наук.

В рамках конференции проведена выставка достижений научных школ академии и предприятий оборонной промышленности, на которой были представлены изделия, действующие макеты, новейшие образцы техники войсковой ПВО, компьютерные программы и другие научно-технические разработки.

Особое внимание было уделено проведению «круглого стола» с участием генеральных конструкторов оборонно-промышленного комплекса, начальников войск ПВО военных округов и представителей научных организаций, в ходе которого определены единые подходы к формированию перспективного облика системы вооружения войсковой ПВО Вооруженных Сил в современных условиях.

На пленарном заседании и в ходе работы 13 секций был сформулирован ряд предложений по научному обоснованию основных направлений строительства и развития войсковой ПВО и подготовки военных кадров для рода войск.