На полигоне Ейский в Краснодарском крае пройдёт всеармейский конкурс специалистов войсковой ПВО «Чистое небо»

В состязаниях примут участие более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов, ВДВ, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

С 20 по 24 мая на базе Учебного центра войсковой противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск ВС РФ пройдёт всеармейский конкурс «Чистое небо-2018».

На полигоне Ейский в Краснодарском крае соревнования пройдут среди отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» на бронетранспортерах БТР-80.

Всего в состязаниях примут участие более 200 военнослужащих в составе 8 команд от военных округов, Воздушно-десантных войск, береговых войск Северного флота, а также от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского.

В ходе соревнований зенитчики выполнят боевые стрельбы из ПЗРК с места и в движении по мишеням, имитирующим вертолет и скоростные воздушные цели, летящие как навстречу, так и удаляющиеся.

Также в ходе состязаний военнослужащие померяются мастерством в вождении бронетранспортеров БТР-80 по пересеченной местности морского побережья полигона Ейский с преодолением различных препятствий: брод, косогор, участок минно-взрывного заграждения и участок условно зараженной местности.

Кроме того, военнослужащие из автоматов АК-74 должны будут на удалении до 500 м поразить мишени, имитирующие пехоту условного противника, а на единой полосе типа «Атака» преодолеть различные препятствия, такие как «лабиринт», «ров», «разрушенный мост» и «лестница».

Всеармейский конкурс «Чистое небо» проводится в четыре этапа: первый — действия взвода противовоздушной обороны в районе сосредоточения, второй — боевые действия подразделения по прикрытию войск на марше, третий — прикрытие войск в ходе ведения маневренной обороны и четвёртый — действия подразделения ПВО по преодолению зон разрушений и завалов.