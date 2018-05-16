Каким будет новый российский авианосец. Отечественные инженеры готовят сразу несколько проектов

Если один из вариантов будет одобрен, то в 2019 году начнется техническое проектирование и подготовка конструкторской документации. Заложить новый корабль могут уже в 2021 году, а строительство займет не меньше 10 лет. Причем в государственной программе вооружений 2018-2027 годов деньги на начальный этап создания авианосца заложены, уточнил собеседник агентства.

Весной прошлого года стало известно, что Крыловский государственный научный центр предложил свой проект авианосца под названием «Шторм». Это корабль водоизмещением не меньше 95 тысяч тонн и длиной около 330 метров. Он сможет нести 90 летательных аппаратов: палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, вертолеты Ка-52К.