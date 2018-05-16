Китайский флот возьмет гордость России — ВМФ, на буксир

В минувшие выходные агентство «Синьхуа» сообщило, что второй китайский авианосец покинул Даляньский судостроительный завод и вышел в море для проведения ходовых испытаний. Он должен быть введен в строй ВМС Национально-освободительной армии Китая в 2020 году.

Темпы строительства авианосца, который по разным сведениям то ли уже называется «Шаньдун», то ли имеет пока лишь только номер проекта, по которому строился, — 001А, впечатляют. Подготовительные работы начались в 2013 году. Спустя два года в сухом доке судостроительного завода началось формирование корпуса. А в апреле прошлого года корабль был спущен на воду. И вот он уже вышел на испытания. И с большой долей уверенности можно сказать, что на нем уже установлено практически все оборудование. Всего же к середине столетия Китай предполагает построить еще минимум 3-4 авианосца, заняв таким образом второе место про их количеству после США

Это важное событие в истории судостроителей Китая. Потому что это первый китайский авианосец собственной постройки. И не только постройки, но и разработки. Первый — «Ляолинь», введенный в строй в 2011 году, — это, по сути, даже не российский, а советский корабль, родной брат нашего «Адмирала Кузнецова», оба они построены по советскому проекту 1143.5.

История обретения «Ляолиня» имеет почти детективный характер. На Николаевском судостроительном заводе после распада Советского Союза застрял построенный на 67% авианосец «Варяг», который в 90-е годы не был нужен ни России , ни Украине . Китай вначале приобрел за смешные деньги (800 тыс. долларов) весь комплект документации на него в Невском проектно-конструкторском бюро

За еще более смешные деньги (40 тыс. долларов) Украина продала Китаю «Варяг». При этом было задекларировано, что авианосец приобретается для того, чтобы устроить на нем центр развлечения с ресторанами, казино и танцевальными залами. Буксировка крупного судна водоизмещеним в 60 тыс. тонн без двигателей продолжалась 16 месяцев в обход Африки. В 2002 году «Варяг» был доставлен в Далян, где его переименовали в «Ляолинь» и достроили как авианосец.

Реально он не стал боевым кораблем, его используют исключительно как учебный корабль для отработки приемов кораблевождения и для тренировки летчиков истребителей J-15 при взлетах и посадках. Ну, а «Шаньдун» будет использоваться именно как боевой авианосец для того, чтобы грозить как американцам, часто путающим морские границы, так и ВМС Тайваня. Но, конечно же, геополитика там существенно сложнее, в регионе стремятся утвердиться Япония Индия и иные честолюбивые страны Юго-Восточной Азии.

Массогабаритные характеристики «Ляолиня» ничем не отличаются от аналогичных характеристик нашего «Адмирала Кузнецова». Водоизмещение — 60 тыс. тонн. Длина — 304 м, ширина — 38 м, осадка — 10,5 м. Максимальная скорость — 29 узлов, дальность плавания — 8000 миль. Принимает 26 истребителей J-15, 6 вертолетов ДЛРО, 6 вертолетов противолодочной обороны. Для взлета используется трамплин, при посадке — аэрофинишер.

Та же самая система взлета и на «Шаньдуне». И за это китайцев критикуют. Потому что при взлете с трамплина самолет может взять меньше топлива и ракет, чем при использовании катапульты. Однако не стоит забывать, что китайские пилоты на «Ляолине» тренируются именно на трамплине. Не выбрасывать же учебный авианосец. Кстати, на третьем авианосце запланирована катапульта. И не паровая, китайцы сразу замахнулись на электромагнитную.

Критикуют далянских корабелов еще и за то, что второй авианосец — это почти точная копия «Ляолиня». Только несколько увеличенная. И, якобы, они ни на шаг не отступили от российско-советских чертежей. Тоже нелепость, поскольку габариты существенно влияют и на проектирование силовой установки, и системы движителей, и на палубные технологии работы авиационного звена. Что же касается электроники, то тут, по достоверным сведениям, китайцы сделали всё свое. Так, установлена РЛС, которая по своим возможностям существенно превосходит, «древнесоветские» образцы.

Существенно увеличилось и количество базирующихся на авианосце самолетов J-15. Теперь их стало около 40. Увеличилось и количество противолодочных вертолетов и вертолетов ДРЛО.

Водоизмещение нового китайского авианосца возросло до 70 тыс. тонн, а длина до 315 метров. Увеличилась до 32 узлов и скорость. В процентном отношении прирост может быть и не столь велик (не считая существенного увеличения авиационного крыла), но это свидетельствует о том, что «Шаньдун» уже никак нельзя считать клоном российского авианосца. Кстати, к работам по проектированию ни одна российская фирма, включая Невское ПКБ, не привлекалась. Китайцы строили корабль сами — участие в создании проекта «Шаньдуна» принимали 552 компании Поднебесной. Причем подавляющее большинство из них — 441, являются гражданскими, а не оборонными фирмами. Это свидетельствует о широком освоении технологии строительства крупных кораблей всей промышленностью страны.

И еще один момент. На строительстве «Шаньдуна» постоянно находились пять тысяч технических специалистов и инженеров. Их средний возраст равен 36 годам. И это значит, что в разработке принимают участие люди молодые, способные усваивать новые знания и энергично внедрять их на практике.

А энергия — и человеческая, и техническая, и финансовая — в строительстве китайского военно-морского флота используется громадная. В результате получается рекордная динамика ввода в строй кораблей дальней морской зоны.

Эсминцы проекта 052D водоизмещением 7500 тонн и длиной 156 метров с разнообразным ракетным вооружением, использующим прогрессивные вертикальные пусковые установки модульного типа, начали строиться в 2012 году. Запланировано 13 кораблей. В строю находятся уже шесть. 7 спущены на воду, 5 из них проходят испытания. Помимо ракетного вооружения есть артиллерийское орудие калибра 130 мм.

Два года назад были заложены 4 из 16 перспективных эсминцев проекта 055 водоизмещением 12000 тонн и длиной 183 метра. Два из них уже спущены на воду.

К новейшим эсминцам, построенным в прошлом десятилетии относятся 6 кораблей проекта 052C. В составе флота есть и еще 25 эсминцев различных проектов, в основном постройки 80-х-90-х годов.

Если в середине нулевых годов фрегаты с управляемы ракетным оружием проекта 054А (водоизмещение 4000 тонн, длина 134 метра) спускались на воду дважды в год, то теперь ежегодно строится по 4-5 фрегатов. Запланировано 28 кораблей, в строю уже 26, два оставшихся проходят испытания.

При этом три года назад завершилась разработка фрегатов нового поколения проекта 057, которые строятся по стелс-технологии и имеют прочие достоинства в сравнении с и без того прекрасными кораблями проекта 054А. Их должно поступить в ВМС КНР к середине следующего десятилетия 20 кораблей.

А еще у китайцев есть 39 корветов УРО, которые начали строиться в 2012 году. Всего их должно быть 60.

Глядя на это не с колокольни, а с кочки российской кораблестроительной отрасли, в это невозможно поверить. Но это факт.

У нас в этом столетии введены в строй только три фрегата — проекта 11356. «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Произошло это в прошлом и позапрошлом годах.

Из фрегатов проекта 22350, строящихся с 2006 года, проходят испытание лишь два — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов».

И это всё. Все остальное, да и то в небольшом количестве, относится к прошлому веку.

В связи со сложившейся печальной ситуацией ВМФ России рассматривает вопрос о приобретении у Китая восьми фрегатов проекта 054А. А сравнительно недавно все было совсем наоборот.