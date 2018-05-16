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Красочные кадры ночных стрельб БМП-2 под Хабаровском
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Красочные кадры ночных стрельб БМП-2 под Хабаровском 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Более 1,2 тысяч курсантов выполнили упражнения контрольных стрельб по мишеням на удалении от 500 до 1,5 тысяч метров, днем и ночью.
В окружных учебных центрах подготовки младших специалистов мотострелковых войск Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, прошли выпускные экзамены.
Военнослужащие вели стрельбу из пулемета ПКТ и штатной пушки БМП-2 по движущимся мишеням, обозначающим легкую бронетехнику условного противника.
Перед получением допуска к выполнению стрельб из 30-мм скорострельной пушки боевой машины пехоты курсанты прошли теоретическую подготовку с применением компьютерных динамических тренажеров-симуляторов.
В ходе выпускных экзаменов экипажи боевых машин пехоты БМП-2 также выполняют нормативы по огневой подготовке, в частности ведут огонь из пушечного вооружения по мишеням, обозначающим легкобронированную и бронированную технику условного противника.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие отправятся в воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.
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