Космическая миссия: какой корабль доставит людей на Марс

Статьи о ракетах-носителях довольно часто появляются на сайтах и страницах журналов. Обсуждается стоимость, мощность, масса выводимого груза. В то же время пилотируемым кораблям отводится гораздо меньше внимания. В отличии от ракеты, задача которой вывести на расчетную орбиту груз, которым может быть и космический корабль, задача последнего доставить в целости к точке назначения груз и космонавтов, если версия пилотируемая. Какие космические корабли создаются в настоящее время, в чем их отличия, и какой из них будет выбран для пилотируемых полетов к Марсу и астероидам.

А что сейчас?

В настоящее время используется только два пилотируемых космических корабля, способных доставить космонавтов на околоземную орбиту. Это российский «Союз», рабочая лошадка, современной космонавтики. Общее количество полетов «Союза» перевалило уже за сотню. В настоящее время используется самая современная и совершенная версия «Союз-МС». Предполагается, что она и станет последней, на посту ее сменит космический корабль «Федерация», впрочем до этого момента еще надо дойти.

Второй пилотируемый космический корабль о котором часто забывают, это китайский «Шэньчжоу» на счету которого пока всего шесть пилотируемых полетов. Да, он практически точная копия «Союза», хоть и с поправками на современные китайские технологии. Примерно те же размеры, чрезвычайно похожие приборно-агрегатный отсек, спускаемый аппарат и бытовой отсек. Зато свой (для Поднебесной), и с требуемыми задачами справляется.

Других действующих пилотируемых космических аппаратов в настоящее время просто нет. И не устраивает эта ситуация в первую очередь США , вот уже более десяти лет занимающуюся созданием собственного пилотируемого корабля. Однако все оказалось не так просто, давайте разберемся почему.

В разных корзинах

Не нужно думать, что американцы ставили исключительно на шаттлы, и не занимались созданием собственного космического корабля, что их и погубило. Последний Space Shuttle взлетел в июле 2011 года, а разработка космического корабля «Орион» стартовала за пять лет до этого, в 2006 году. Разработка была поручена Lockheed Martin, а общий бюджет по созданию определен максимумом в $8,15 млрд Сумма космическая, даже по нынешним временам. Изначально «Орион» создавался как космический корабль для полетов на астероиды и Марс в рамках программы «Созвездие», а вовсе не для доставки космонавтов к Международной космической станции. Отсюда внушительная масса корабля в 25 тонн и возможность автономного полета в течение значительного времени. Однако в 2010 году финансовый кризис совместно с Бараком Обамой практически прикончили программу «Созвездие», как слишком дорогую. «Орион» остался жить, как и сверхтяжелая ракета SLS, но их дальнейшая судьба стала очень неопределенной.

Взамен почившего в бозе «Созвездия», в том же 2010 году стартовала многоэтапная программа NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию Commercial Crew Program (CCP). Тут задачи стояли совершенно другие требовались частные космические корабли пригодные и удобные для регулярных полетов на МКС.

Четыре года продолжался конкурс, по итогам которого были выбраны два финалиста Boeing SpaceX , поделившие бюджет в $6,8 млрд, для завершения разработки, сертификации и демонстрации своих пилотируемых кораблей CST-100 и Dragon V2 соответственно. Стоит отметить, что корабль по этой программе предполагалось получить в два с лишним раза дешевле, чем «Орион».

Илону Маску вообще досталось $2,6 млрд, а Boeing отбил себе с боем четыре с лишним — компания опытная, умеет бюджеты просить и обосновывать). В том же 2014 году первый и пока последний раз в космос отправился «Орион» в непилотируемом варианте. Полет был признан успешным, и проект продолжился.

В результате у США есть три проекта космических кораблей, и бросить ни один нельзя. «Орион» делается исключительно под большие космические миссии и создается в расчете на сверхтяжелую ракету SLS (с ее созданием до сих пор постоянные проблемы (включая сварку корпуса) и изменение сроков). Dragon V2 делается под носитель Falcon 9 и уже практически готов, а Boeing можно будет использовать с Atlas V, и он тоже должен приступить к тестированию в 2018 году. Первоначально предполагалось использование Dragon V2 с Falcon Heavy, однако Илон Маск решил этого не делать. Для полетов к Марсу он будет создавать BFR.

России ситуация проще и сложнее одновременно. У нас будет «Федерация», разработка которой началась в 2009 году. У «Роскосмоса» не было возможности создания космического корабля только под дальние космические миссии или исключительно для заброски космонавтов на МКС, поэтому «Федерация» должна стать универсальным бойцом.

Изначально планировалось ее использование с ракетой-носителем «Ангара», однако в апреле 2018 года стало известно, что «Федерация» будет использоваться с перспективной ракетой «Союз-5», а для реализации лунных и других дальних миссий отдельно создадут российскую сверхтяжелую ракету.

Даже по сравнению с «Орионом», разработка которого стартовала в 2006 году, опаздывает «Федерация» безбожно. В настоящее время работы по ее созданию до сих не до конца вышли из фазы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме макетов, показанных на выставке МАКС в 2013 и 2015 году похвастаться особенно нечем. В 2016 году изготовлены два полноразмерных макета для летных испытаний и сертификации, но к испытаниям пока даже не приступили (в планах на вторую половину 2018 года).

Российские конструкторы с гордостью говорят о наличии на «Федерации» санузла, чем она выгодно будет отличаться даже от изначально планировавшегося для совершения дальних космических миссий «Ориона». В этом вопросе российская инженерная мысль без шуток впереди американцев, чьи конструкторы предлагают «потерпеть» или использовать памперсы.

Пугает только постоянный перенос сроков. Понятно, что российские конструкторы не особенно торопятся, «Союз» летает и закрывает все работы по доставке космонавтов на станцию. Кроме того, «Союз-5» тоже в процессе разработки, а раз было принято решение использовать эту ракету-носитель, то и торопиться не стоит. Все равно первые беспилотные испытания запланированы лишь на 2022 год и время еще есть.

Трудный выбор

Скорее всего статус кво в пилотируемой космонавтике сохранится лишь до конца этого года. SpaceX планирует совершить первый пилотируемый полет уже в декабре 2018 года, а Boeing постарается успеть на месяц раньше, в ноябре. Если хотя бы один из них будет проведен удачно, то уже в 2019 году начнется передел рынка пилотируемых космических полетов к МКС, как это произошло пару лет назад с выводом аппаратов в космос запусков в пользу США (в основном за счет стартов Falcon 9).

В то же время как «Орион» продолжит ждать создания сверхтяжелой ракеты, деньги получены, можно не торопиться. И если NASA сподобится на миссию на Марс, то кроме «Ориона» других вариантов просто нет — Илон Маск проект марсианского пилотируемого корабля Red Dragon отменил.

К сожалению, некоторые специалисты считает, что и на «Орионе» на Марс не улетишь. Дело в том, что объем герметизированного пространства на одного человека на корабле NASA измеряется в считанных кубических метрах. Человек в космосе должен постоянно упражнять свои мышцы, иначе их масса, как и масса костной ткани, слишком сильно уменьшатся за время полета, и даже на Марсе астронавту в скафандре придется очень несладко. На «Орионе» места для спортивных тренажеров и центрифуг нет. NASA просто не рассчитывало этот корабль для настолько дальних экспедиций. Так что только Луна.

«Федерацию» ждать придется еще дольше, минимум года четыре, а пока использовать надежный, хоть и не самый новый «Союз».

Осталось потерпеть недолго, будущее уже совсем рядом.

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