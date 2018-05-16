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Малыши из Сокола познакомились с устройством подводной лодки
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Малыши из Сокола познакомились с устройством подводной лодки 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Военно-патриотические уроки провели для самых маленьких учеников школы № 1252 имени Сервантеса района Сокол. Малыши отправились в музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», посвященный истории военно-морского флота России.
«В эти теплые майские дни параллель первых классов продолжает расширять свой кругозор на выездных экскурсиях, — говорится на официальном сайте школы. — На первый взгляд, экспозиция с макетами подводных лодок и их вооружением вряд ли была способна вызвать интерес первоклассников, однако благодаря таланту экскурсовода дети с удовольствием изучили устройство подлодок».
В рамках экскурсии ребята посетили настоящую субмарину, которая ранее несла боевое дежурство на Северном флоте. (ео)
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