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«Тигр-М» с «Арбалетом» прошел проверку в Сирии
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«Тигр-М» с «Арбалетом» прошел проверку в Сирии 

Российская Газета 20 минут назад
В этой «горячей точке» давно ждали технику с дистанционно управляемым вооружением, предназначенную для выполнения широкого спектра специальных задач. Пулемет 6П49 калибра 12,7 мм является основным вооружением. Его скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы составляет 2000 м. Боекомплект -150 патронов.
Гиростабилизированный «Арбалет-ДМ» оборудован современной системой управления огнем с обзорной телевизионной камерой, позволяющей вести наблюдение на дистанциях в 2500 м и поражать цели как с места, так и в движении.
В распоряжении наводчика также имеется тепловизор, который «видит» на полтора километра, и лазерный дальномер диапазоном от 100 до 3000 м.
"Тигр-М" имеет третий класс защиты. Полная масса составляет 7,5 т. Вес буксируемого прицела может достигать 2500 кг. Длина — 5600 мм. Ширина — 2400 мм. Высота — 3100 мм.
Двигатель ЯМЗ-5347-10 мощностью 215 л.с. позволяет двигаться на скорости до 120 км/ч. Запас хода -1000 км. Дорожный просвет — 400 мм. Машина может преодолевать подъемы крутизной в 31 градус, форсировать брод глубиной 1,2 м.
В настоящее время такие бронеавтомобили находятся на вооружении частей специального назначения Российской Армии.
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