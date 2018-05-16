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Окружной учебный центр ЦВО на Урале полностью перевооружился на новые БТР-82А
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Окружной учебный центр ЦВО на Урале полностью перевооружился на новые БТР-82А 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Заключительная партия новых бронемашин пополнила парк техники учебного центра, завершив перевооружение на современные образцы бронетранспортеров.
Окружной учебный центр Центрального военного округа, дислоцированный в Свердловской области, полностью перевооружился на новые бронетранспортеры БТР-82А.
Заключительная партия новых бронемашин пополнила парк техники учебного центра, завершив перевооружение на современные образцы бронетранспортеров. БТР-82А будут применяться для обучения наводчиков-операторов, а также для переподготовки контрактников на новые образцы техники, поступающие в войска ЦВО по гособоронзаказу.
БТР-82А отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.
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