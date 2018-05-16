Окружной учебный центр ЦВО на Урале полностью перевооружился на новые БТР-82А

Заключительная партия новых бронемашин пополнила парк техники учебного центра, завершив перевооружение на современные образцы бронетранспортеров.

Окружной учебный центр Центрального военного округа, дислоцированный в Свердловской области , полностью перевооружился на новые бронетранспортеры БТР-82А.

Заключительная партия новых бронемашин пополнила парк техники учебного центра, завершив перевооружение на современные образцы бронетранспортеров. БТР-82А будут применяться для обучения наводчиков-операторов, а также для переподготовки контрактников на новые образцы техники, поступающие в войска ЦВО по гособоронзаказу.

БТР-82А отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.