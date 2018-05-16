Источник: ОСК в конце года представит Минобороны доработанные варианты нового авианосца

"ОСК дано поручение до конца года представить свои доработанные предложения (по авианосцу — прим. ТАСС) на рассмотрение в Минобороны РФ. Один из вариантов, в частности, предполагает постройку авианесущего корабля водоизмещением 75 тыс. тонн", — сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что, в случае положительного решения по одному из проектов, «техническое проектирование корабля, подготовка проектно-конструкторской документации могут начаться с 2019 года, авианосец может быть заложен в 2021-2022 годах, его строительство, по предварительным оценкам, продлится около 10 лет». Собеседник добавил, что в госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы предусмотрено «начальное финансирование» по программе нового авианосца.

В ОСК не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

В настоящее время в боевом составе ВМФ России находится единственный неатомный средний авианосец «Адмирал Кузнецов» (по отечественной классификации — тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, водоизмещение нового авианосца должно составлять не менее 70 тыс. тонн.