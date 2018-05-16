Доработанные варианты нового авианосца представят до конца года 

До конца 2018 года министерству обороны России будут представлены несколько доработанных проектов нового авианосца. Если военное ведомство примет окончательное решение, то в 2019-м начнут готовить соответствующую документацию.
Об этом ТАСС сообщил собеседник в Объединенной судостроительной корпорации. И добавил, что один из образцов — авианесущий корабль водоизмещением 75 тысяч тонн. В случае окончательного решения, авианосец могут заложить в 2012-2022 годах. На возведение корабля уйдет десять лет. Что касается финансирования, то на первоначальный этап в госпрограмме вооружения на 2018-2027 годы оно предусмотрено.
Как ранее заявляли в Минобороны РФ, новый перспективный авианосец с атомной энергетической установкой планируется получить к концу 2030 года.
На сегодняшний день в Военно-морском флоте России есть только один тяжелый авианесущий крейсер — «Адмирал Кузнецов». Его спустили на воду 4 декабря 1987 года. Приписан корабль к Северному флоту. На борту могут расположиться 50 самолетов и вертолетов. Сейчас «Адмирал Кузнецов» находится на модернизации. Корабль будут ремонтировать в Мурманске. Планируется, что в боевой состав тяжелый крейсер вернется в 2021 году. «Адмирал Кузнецов» в ходе модернизации получит новейший зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут». Корабль будет оснащен самыми современными ракетами.