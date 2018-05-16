Ещё
Эксперт опроверг превосходство модифицированного «Абрамса» над «Арматой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа
Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа

Эксперт опроверг превосходство модифицированного «Абрамса» над «Арматой» 

Национальная Служба Новостей 46 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Американские СМИ сравнили новую модификацию танка «Абрамс», которая должна поступить в войска в середине 20-х годов, с российским Т-14 «Армата» в гипотетическом вооружённом столкновении. Эксперты пришли к выводу, что боевая машина США будет иметь небольшое превосходство из-за сенсоров, а также превосходства армейской подготовки и боевой доктрины. В то же время аналитики подчеркнули, что прямое столкновение Соединённых Штатов и России приведёт к «ядерному апокалипсису», пишет The National Interest.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков, который служил в Генштабе ВС РФ в эфире НСН заявил, что «Абрамсы» не могут обойти «Армату».
«Самые последние модификации «Абрамса», которые существуют, уступают примерно втрое «Армате». Перспективные разработки, которых ещё не существует у США, могут приблизиться, но вряд ли превзойдут, потому что у «Арматы» большой модернизационный потенциал. Разговоры про более высокий уровень подготовки — это от лукавого. Тут вопрос упирается в то, кто готов сражаться и выучку личного состава. С точки зрения боевой подготовки наши бойцы дадут американцам фору», — заверил НСН капитан первого ранга.
Эксперт: Россия серьезно проиграет из-за презентации Путиным нового оружия По словам Константина Сивкова, при ударе «Арматы» по американскому «Абрамсу» не только выйдет из строя боевая машина, но и погибнет весь экипаж.
«Система защиты у «Арматы» значительно сильнее. У неё есть радиолокационные средства миллиметрового диапазона, которые обеспечивают обнаружение снарядов, чего нет ни в каких других танках. У нашей «Арматы» есть собственный беспилотник, который позволяет обнаруживать цели на расстоянии порядка 20-30 километров, и активная защита нового поколения, которая способна уничтожать ракеты и даже снаряды на подлёте к цели. Пушка «Арматы» 125-миллимметровая значительно превосходит американскую. Ну и не надо забывать, что в нашей «Армате» намного лучше защищён экипаж. При попадании снаряда российского танка по американскому «Абрамсу», скорее всего, погибнет почти весь экипаж. У нашего экипажа есть дополнительная капсула, которая защищает его от взрывов внутри танка и от поражающих факторов снаряда противников», — пояснил НСН эксперт.
В то же время, как подчеркнул Константин Сивков, США не смогут оснастить новую модификацию танка «Абрамс» системой кругового обзора для обнаружения подлетающих снарядов.
«Если говорить о будущем танке «Абрамс», то в нём может быть установлена более мощная пушка, которая по огневой мощи сравняет его с «Арматой». Вряд ли американцы сделают на своих танках систему кругового обзора с целью обнаружения подлетающих снарядов и уничтожения своей активной защитой в силу конфигурации башни, им придётся полностью менять концепцию танка для этого», — отметил Сивков.
Напомним, «Армата» — универсальная боевая платформа, на базе которой созданы боевой танк, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, ремонтно-эвакуационная машина. Впервые танк Т-14 был представлен широкой публике в 2015 году. В том же году была создана предсерийная партия этих танков.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Американцам рассказали, когда будет готово гиперзвуковое оружие РФ «Авангард» Пхеньян может отметить саммит США - КНДР Цискаридзе о Победе: Не будем помнить, потеряем все!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом180
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост332
«Кровавые» Гавайи11
Чубайс обрадовался, что остался не у дел159
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице627
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
У Скрипаля нашли российское гражданство
Политика
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение