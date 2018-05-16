Эксперт опроверг превосходство модифицированного «Абрамса» над «Арматой»

Американские СМИ сравнили новую модификацию танка «Абрамс», которая должна поступить в войска в середине 20-х годов, с российским Т-14 «Армата» в гипотетическом вооружённом столкновении. Эксперты пришли к выводу, что боевая машина США будет иметь небольшое превосходство из-за сенсоров, а также превосходства армейской подготовки и боевой доктрины. В то же время аналитики подчеркнули, что прямое столкновение Соединённых Штатов и России приведёт к «ядерному апокалипсису», пишет The National Interest

«Самые последние модификации «Абрамса», которые существуют, уступают примерно втрое «Армате». Перспективные разработки, которых ещё не существует у США, могут приблизиться, но вряд ли превзойдут, потому что у «Арматы» большой модернизационный потенциал. Разговоры про более высокий уровень подготовки — это от лукавого. Тут вопрос упирается в то, кто готов сражаться и выучку личного состава. С точки зрения боевой подготовки наши бойцы дадут американцам фору», — заверил НСН капитан первого ранга.

Эксперт: Россия серьезно проиграет из-за презентации Путиным нового оружия По словам Константина Сивкова, при ударе «Арматы» по американскому «Абрамсу» не только выйдет из строя боевая машина, но и погибнет весь экипаж.

«Система защиты у «Арматы» значительно сильнее. У неё есть радиолокационные средства миллиметрового диапазона, которые обеспечивают обнаружение снарядов, чего нет ни в каких других танках. У нашей «Арматы» есть собственный беспилотник, который позволяет обнаруживать цели на расстоянии порядка 20-30 километров, и активная защита нового поколения, которая способна уничтожать ракеты и даже снаряды на подлёте к цели. Пушка «Арматы» 125-миллимметровая значительно превосходит американскую. Ну и не надо забывать, что в нашей «Армате» намного лучше защищён экипаж. При попадании снаряда российского танка по американскому «Абрамсу», скорее всего, погибнет почти весь экипаж. У нашего экипажа есть дополнительная капсула, которая защищает его от взрывов внутри танка и от поражающих факторов снаряда противников», — пояснил НСН эксперт.

В то же время, как подчеркнул Константин Сивков, США не смогут оснастить новую модификацию танка «Абрамс» системой кругового обзора для обнаружения подлетающих снарядов.

«Если говорить о будущем танке «Абрамс», то в нём может быть установлена более мощная пушка, которая по огневой мощи сравняет его с «Арматой». Вряд ли американцы сделают на своих танках систему кругового обзора с целью обнаружения подлетающих снарядов и уничтожения своей активной защитой в силу конфигурации башни, им придётся полностью менять концепцию танка для этого», — отметил Сивков.

Напомним, «Армата» — универсальная боевая платформа, на базе которой созданы боевой танк, боевая машина пехоты, самоходная артиллерийская установка, ремонтно-эвакуационная машина. Впервые танк Т-14 был представлен широкой публике в 2015 году. В том же году была создана предсерийная партия этих танков.