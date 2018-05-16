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Сколько военных получили субсидии на жилье в Волгоградской области?
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Сколько военных получили субсидии на жилье в Волгоградской области? 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
60 человек стали обладателями выплат.
60 военнослужащих в Волгоградской области получили субсидии на жильё.
Поскольку контрактов на строительство нового жилья для военнослужащих Минобороны России более не заключает, то самой актуальной формой жилищного обеспечения стала жилищная субсидия. Это достаточно удобно, поскольку каждый сам для себя определяет, где ему построить или приобрести жильё.
«Сумма выплат жилищной субсидии в 2017 году выросла на 40 процентов по сравнению с 2016 годом. Всего за 2017 год на жилищные субсидии военнослужащим Южного военного округа Минобороны России выделило 7,9 миллиарда рублей. Что позволило обеспечить около 1300 военнослужащих. Из них 60 военнослужащих, проходящих службу на территории Волгоградской области, получили около 390 миллионов рублей, — отметил начальник отделения (территориальное, г. Волгоград) ФГКУ «Южное региональное управление жилищного обеспечения» Николай Косивцов. — Средняя сумма выплат составила 6,6 миллиона рублей».
Объём получаемых денежных средств напрямую зависит от выслуги лет с применением прогрессирующих коэффициентов. Жилищная субсидия стимулирует и демографию военных семей. Так, самая крупная денежная сумма жилищной субсидии была предоставлена большой семье офицера Черноморского флота — 12,9 миллиона рублей.
Всего 150 миллиардов рублей с 2014 года выделено в целом по стране военнослужащим Минобороны России на решение квартирного вопроса.
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