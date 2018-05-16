В Пермский край поступят на вооружение три новых истребителя-перехватчика МиГ-31

Четыре истребителя-перехватчика МиГ-31БМ передадут в Центральный военный округ. Три самолета поступят на вооружение истребительного полка в Пермском крае . Один передадут в Красноярский край

— Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. — Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.

Ожидается, что новая техника пополнит авиапарк истребительных полков до конца 2018 года.

Ранее в Пермском крае прошли масштабные учения с участием сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и бомбардировщиков Су-24. Летчики отработали в небе дозаправку на скорости 550 км/ч.