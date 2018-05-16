Ещё
В Пермский край поступят на вооружение три новых истребителя-перехватчика МиГ-31
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа
Основательница Театра.doc скончалась через месяц после смерти мужа

В Пермский край поступят на вооружение три новых истребителя-перехватчика МиГ-31 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Четыре истребителя-перехватчика МиГ-31БМ передадут в Центральный военный округ. Три самолета поступят на вооружение истребительного полка в Пермском крае. Один передадут в Красноярский край.
— Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. — Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей. За счет модернизации бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ в сравнении с МиГ-31 возросла почти в три раза.
Ожидается, что новая техника пополнит авиапарк истребительных полков до конца 2018 года.
Ранее в Пермском крае прошли масштабные учения с участием сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и бомбардировщиков Су-24. Летчики отработали в небе дозаправку на скорости 550 км/ч.
59.ru: последние новости
В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Владимир Путин освободил от должностей руководителей краевой полиции и Следственного комитета Прикамья Расклейка ориентировок и сбор на поиски: в Перми пропала девятилетняя девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом180
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост332
«Кровавые» Гавайи11
Чубайс обрадовался, что остался не у дел159
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице627
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
00:28
«Кровопийцы» запугали жителей Воронежа
Общество Происшествия
00:46
Актеров сериала «Ольга» избили в столичном баре
Шоу-бизнес Другое
У Скрипаля нашли российское гражданство
Политика
01:03
РФ дала ответ США по Крымскому мосту
Политика
10:48
Захарова ответила отчаявшемуся Киеву про Крымский мост
Политика Истории
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
00:59
Сосед по палате рассказал о последних часах Марьянова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение