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Американцам рассказали, когда будет готово гиперзвуковое оружие РФ «Авангард»
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Американцам рассказали, когда будет готово гиперзвуковое оружие РФ «Авангард» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
По данным служб американской разведки, гиперзвуковые планирующие блоки комплекса «Авангард» будут готовы к использованию к 2020 году, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на CNBC. Отмечается, что в настоящий момент США не могут ничего протипоставить новому российскому оружию. Источники, знакомые с докладами американских спецслужб, рассказали изданию, что в России дважды в 2016 году прошли успешные испытания оружия, способного нести ядерную боеголовку. Третье испытание прошло в октябре 2017 года и, по данным издания, не было успешным. В одном из докладов американской разведки также сообщалось, что гиперзвуковые планирующие блоки были закреплены на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н (по классификации НАТО — SS-19 mod.1 Stiletto) российского производства. В одном испытании, сообщили источники CNBC, использовалась имитация боеголовки.
Напомним, президент России Владимир Путин впервые представил гиперзвуковые планирующие блоки комплекса «Авангард» в ходе послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. После запуска, это оружие может использовать силы аэродинамики для полета по верху атмосферы. Президент назвал новое оружие «непобедимым».
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