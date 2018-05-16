Отряд кораблей ТОФ во время дальнего похода провел учения в Филиппинском море

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), который находится в дальнем походе, во время учений в Филиппинском море отработал дозаправку от танкера, слежение за «вражеской» подлодкой и борьбу за живучесть корабля. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» продолжает решение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли отряда в Филиппинском море на ходу произвели дозаправку водой и топливом от СМТ «Печенга», а затем провели ряд учений и тренировок", — сообщил Воскресенский.

Так, в рамках противолодочного учения отряд отработал поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Экипажи БПК во взаимодействии с корабельными авиационными группами обеспечили полеты противолодочных вертолетов Ка-27. Летчики вылетели на разведку и провели поиск условной подлодки с помощью опускаемых технических средств. Вертолеты выполнили более 10 взлетов и посадок на палубы кораблей.

Также моряки провели тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, борьбе за живучесть корабля, по поиску и спасению на море.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Во время плавания корабли посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018».