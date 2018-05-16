Ещё
Отряд кораблей ТОФ во время дальнего похода провел учения в Филиппинском море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отряд кораблей ТОФ во время дальнего похода провел учения в Филиппинском море 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), который находится в дальнем походе, во время учений в Филиппинском море отработал дозаправку от танкера, слежение за «вражеской» подлодкой и борьбу за живучесть корабля. Об этом сообщил официальный представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей (БПК) «Адмирал Виноградов», «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера (СМТ) «Печенга» продолжает решение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли отряда в Филиппинском море на ходу произвели дозаправку водой и топливом от СМТ «Печенга», а затем провели ряд учений и тренировок", — сообщил Воскресенский.
Так, в рамках противолодочного учения отряд отработал поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Экипажи БПК во взаимодействии с корабельными авиационными группами обеспечили полеты противолодочных вертолетов Ка-27. Летчики вылетели на разведку и провели поиск условной подлодки с помощью опускаемых технических средств. Вертолеты выполнили более 10 взлетов и посадок на палубы кораблей.
Также моряки провели тренировки по связи, совместному тактическому маневрированию, борьбе за живучесть корабля, по поиску и спасению на море.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний двухмесячный поход 7 мая. Во время плавания корабли посетят порты ряда иностранных государств и примут участие в российско-китайском военно-морском учении «Морское взаимодействие-2018».
ТАСС: последние новости
СМИ: Пхеньян пригрозил отменить саммит США - КНДР Четыре новых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года Военные экологи соберут на острове Врангеля 630 тонн металлолома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту198
Открытие Крымского моста возмутило Европу1143
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице186
США обеспокоены по поводу Крымского моста130
Ким Чен Ын пошел на попятную10
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение