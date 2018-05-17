Во Владивостоке проведено противолодочное учение соединения кораблей ТОФ

Малым противолодочным кораблям «МПК-221», «Усть-Ильимск» и «Холмск» была поставлена задача провести поиск субмарины в заданном районе.

Сегодня корабли соединения охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота и бригады подводных лодок Приморской флотилии разнородных сил провели совместное рейдовое противолодочное учение, в ходе которого отрабатывались действия экипажей кораблей по поиску подводной лодки условного противника.

По легенде учения малые противолодочные корабли «МПК-221», «Усть-Ильимск» и «Холмск» находились в точках якорной стоянки в районе побережья Владивостока и осуществляли противолодочный дозор. По полученной информации в одном из полигонов боевой подготовки был замечен перескоп неустановленной подводной лодки, вследствие чего корабельной противолодочной группе была поставлена задача провести поиск субмарины в заданном районе.

На стороне условного противника выступила одна из дизельных подводных лодок приморского соединения ПЛ. Для её обнаружения корабли задействовали подкильные гидроакустические станции. После установления контакта корабли приступили к этапу практического выполнения противолодочных задач.