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Летчики противолодочной авиации ТОФ отрабатывают задачи по поиску подлодок условного противника и сложные виды летной подготовки
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Летчики противолодочной авиации ТОФ отрабатывают задачи по поиску подлодок условного противника и сложные виды летной подготовки 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В соответствие с планом боевой подготовки на двух аэродромах морской авиации ТОФ в Приморье проходят учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов по сложным видам лётной подготовки.
В ходе проведения полётов над акваторией Японского моря экипажи противолодочных самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 решают задачи по поиску, классификации и слежению за подводным лодками условного противника. Противолодочники провели тренировку по комплексному применению радиолокационных и сбрасываемых гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу полученной с их помощью информации.
Кроме того экипажами дальних противолодочных самолётов выполнены вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки полёта по маршруту, проложенному над местностью, где нет ориентиров, действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
К выполнению учебно-тренировочных задач привлекаются четыре экипажа противолодочных самолётов морской авиации ТОФ.
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