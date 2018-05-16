Летчики противолодочной авиации ТОФ отрабатывают задачи по поиску подлодок условного противника и сложные виды летной подготовки

В соответствие с планом боевой подготовки на двух аэродромах морской авиации ТОФ в Приморье проходят учебно-тренировочные полеты противолодочных самолетов по сложным видам лётной подготовки.

В ходе проведения полётов над акваторией Японского моря экипажи противолодочных самолетов Ту-142МЗ и Ил-38 решают задачи по поиску, классификации и слежению за подводным лодками условного противника. Противолодочники провели тренировку по комплексному применению радиолокационных и сбрасываемых гидроакустических средств обнаружения с постановкой буев, приему и анализу полученной с их помощью информации.

Кроме того экипажами дальних противолодочных самолётов выполнены вылеты на максимальную продолжительность нахождения в воздухе. Летчиками отрабатывались навыки полёта по маршруту, проложенному над местностью, где нет ориентиров, действия при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

К выполнению учебно-тренировочных задач привлекаются четыре экипажа противолодочных самолётов морской авиации ТОФ.