Ликвидация последствий аварии цистерны с хлором: в Новосибирске прошли учения МЧС

Вчера, 15 мая, на станции Инская прошли командно-штабные учения с органами управления и силами гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

По легенде на станции Инская при маневровых передвижениях состава произошел сход и разгерметизация цистерны с хлором, при котором на землю вылилось около двух тонн химически опасного вещества и были повреждены железнодорожные пути.

В ходе учений отрабатывалось оповещение населения об угрозе и локализация облака ядовитого газа. В тренировке участвовали пожарные расчеты, бригады областной и муниципальной аварийно-спасательных служб и специалисты медицины катастроф и подразделения медико-биологического агентства