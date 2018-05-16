Экипажи стратегических ракетоносцев отрабатывают полеты на боевое применение

В ходе полетных заданий летчики дальней авиации отработали технику пилотирования, полеты на средних и больших высотах, а также заход на посадку по приборам.

Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в рамках плановых полетов отработали условные пуски ракетного вооружения по наземным целям.

В ходе полетных заданий летчики дальней авиации отработали технику пилотирования, полеты на средних и больших высотах, а также заход на посадку по приборам.

В полетах приняли участие до 10 экипажей стратегических ракетоносцев, включая молодых пилотов. Каждый из молодых летчиков прошел предварительно теоретическую и тренажерную подготовку.