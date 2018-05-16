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Экипажи стратегических ракетоносцев отрабатывают полеты на боевое применение
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Экипажи стратегических ракетоносцев отрабатывают полеты на боевое применение 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе полетных заданий летчики дальней авиации отработали технику пилотирования, полеты на средних и больших высотах, а также заход на посадку по приборам.
В Саратовской области экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС в рамках плановых полетов отработали условные пуски ракетного вооружения по наземным целям.
В ходе полетных заданий летчики дальней авиации отработали технику пилотирования, полеты на средних и больших высотах, а также заход на посадку по приборам.
В полетах приняли участие до 10 экипажей стратегических ракетоносцев, включая молодых пилотов. Каждый из молодых летчиков прошел предварительно теоретическую и тренажерную подготовку.
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