Вертолётчики Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты

Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в ночных условиях.

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота, базирующиеся на военном аэродроме в поселке Донское в Калининградской области , провели плановые учебно-тренировочные полеты.

В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения — спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами.

Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили такие элементы, как заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабельных и сухопутных группировок с воздуха.

В общей сложности, в учении было задействовано порядка 10 единиц вертолетов различных модификаций.