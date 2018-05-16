Ещё
Вертолётчики Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолётчики Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в ночных условиях.
Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортных вертолетов Ми-8 морской авиации Балтийского флота, базирующиеся на военном аэродроме в поселке Донское в Калининградской области, провели плановые учебно-тренировочные полеты.
В рамках учебно-боевых заданий пилоты вертолетов Ми-24 и Ми-8 отработали взлет и посадку, выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные заходы в атаки по наземным целям условного противника при помощи бортового вооружения — спаренной пушки ГШ-23 и неуправляемыми реактивными снарядами.
Особое место в программе подготовки экипажей вертолетов занимали полеты в ночных условиях. Ночью вертолетчики выполнили такие элементы, как заход на посадку по приборам, полеты над морем и прикрытие корабельных и сухопутных группировок с воздуха.
В общей сложности, в учении было задействовано порядка 10 единиц вертолетов различных модификаций.
ТК «Звезда»: последние новости
В расположении зенитного ракетного полка ЮВО на Кубани прошел День призывника В Приамурском объединении ВВО началась подготовка к новому учебному периоду В Приморье начала работу совместная российско-американская поисковая экспедиция по установлению мест падения американских самолётов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу939
США назвали лучший российский истребитель32
У сына Пугачевой нашли неожиданное сходство с Киркоровым15
«Путин заплатил Собчаку по счетам»76
«Оттепель» между Кореями сходит на нет132
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение