ПГРК «Ярс» выходят на боевое патрулирование под Новосибирском: эффектные кадры учений 

Во время практических действий войск особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному «противнику».
В рамках тактических учений пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Занятия будут вестись круглые сутки. Так, они позволят проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.
Во время практических действий войск особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному «противнику», отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных обстановках. Приоритетной задачей станет отработка широкого списка вопросов по поиску, блокированию и уничтожению «диверсионно-разведывательных формирований» в темное время суток.
Для ведения воздушной разведки будут применены БПЛА.
Летом в РВСН запланировано проведение тактических учений и занятий с ракетными полками и ракетными дивизионами. Кроме того, будут проведены командно-штабные учения с ракетными объединениями и соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.