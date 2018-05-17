ПГРК «Ярс» выходят на боевое патрулирование под Новосибирском: эффектные кадры учений

Во время практических действий войск особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному «противнику».

В рамках тактических учений пусковые установки ПГРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Новосибирском ракетном соединении. Занятия будут вестись круглые сутки. Так, они позволят проверить готовность личного состава, вооружения и военной техники к длительному дежурству на маршрутах боевого патрулирования.

Во время практических действий войск особое внимание будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному «противнику», отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных обстановках. Приоритетной задачей станет отработка широкого списка вопросов по поиску, блокированию и уничтожению «диверсионно-разведывательных формирований» в темное время суток.

Для ведения воздушной разведки будут применены БПЛА.