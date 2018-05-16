Путин призвал сохранить жёсткие требования к выполнению гособоронзаказа 

Требования к качеству и срокам выполнения гособоронзаказа должны оставаться самыми жёсткими, отметил Президент России Владимир Путин в ходе совещания по военной тематике, передаёт ТАСС.
«Как и прежде, требования к качеству, к срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жёсткими», — указал глава государства.
Вечером во вторник Владимир Путин в ходе совещания в Сочи заявил, что до конца текущего года 14 ракетных полков будут вооружены новыми комплексами «Ярс» вместо комплексов «Тополь».