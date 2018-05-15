В войска Южного военного округа поступили новые РЛС

Станция разработана специалистами концерна Воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» . Она предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, высоты полета и трассовых характеристик практически всех воздушных объектов — как пилотируемых, так и беспилотных. «Каста-2» прекрасно видит и так называемые самолеты-невидимки, построенные с использованием стелс-технологий.

Особенностью РЛС является то, что она монтируется на специальном подъемном механизме, который позволяет выдвигать радар на высоту до 50 метров. А это позволяет гарантированно засекать воздушные объекты, летящие на малых и даже сверхмалых высотах.

"Каста-2" поступает в войска по графику гособоронзаказа. РЛС уже используются в различных информационных системах военного и гражданского назначения: противовоздушной обороны, береговой обороны и пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах.

РЛС состоит из аппаратной машины, антенной машины и дизель-электростанции. Все это смонтировано на трех автомобилях повышенной проходимости «КамАЗ-4310». Предусмотрено выносное рабочее место оператора, устанавливаемое на расстоянии до 300 метров от станции — это на случай использования «Касты-2» там, где идут боевые действия и есть опасность поражения радиолокационного комплекса антирадарными ракетами.