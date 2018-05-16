Всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» пройдет под Рязанью

Летчикам предстоит соревноваться в таких дисциплинах, как физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям, преодоление системы ПВО условного противника, элементы воздушного боя.

Авиационные экипажи Воздушно-космических сил, четырех военных округов и Северного флота, участвующие во всеармейском этапе конкурса «Авиадарс-2018», приступили к перелету из пунктов постоянного базирования на аэродром Дягилево под Рязанью

В рамках соревнований летчики выступят на самолетах МиГ-29СМТ, Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35, Су-34, Су-24М, Су-25, Ту-22М3, Ил-76МД и вертолетах Ми-24, Ми-35, Ка-52, Ми-8. Всего конкурс примут участие 60 экипажей истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации.

Летчикам предстоит соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка, воздушная разведка, техника пилотирования, боевое применение по наземным целям. Помимо этого истребители отработают преодоление системы ПВО условного противника и элементы воздушного боя.

Итоги конкурса будут подводиться в семи номинациях по родам авиации.

Соревнования пройдут с 23 мая по 2 июня.