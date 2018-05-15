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Молодые летчики пополнили ряды военной авиабазы в Новосибирске
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Молодые летчики пополнили ряды военной авиабазы в Новосибирске 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища этого года пройдут дополнительный теоретический курс подготовки и уже в июне приступят к полетам.
На авиабазу Толмачево в Новосибирской области прибыли молодые летчики — выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища. Службу в Сибири по распределению продолжат семь лейтенантов.
Выпускники училища были представлены командованию и личному составу авиабазы Толмачево. Летчики пройдут дополнительный теоретический курс подготовки и уже в июне приступят к полетам. Все лейтенанты, прибывшие в Новосибирск, имеют квалификацию по управлению многоцелевыми транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8 и ударными вертолетами Ми-24. Некоторые из выпускников закончили авиационное училище с отличием.
Военная авиабаза Толмачево входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха, а также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.
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