Молодые летчики пополнили ряды военной авиабазы в Новосибирске

Выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища этого года пройдут дополнительный теоретический курс подготовки и уже в июне приступят к полетам.

На авиабазу Толмачево Новосибирской области прибыли молодые летчики — выпускники Сызранского высшего военного авиационного училища. Службу в Сибири по распределению продолжат семь лейтенантов.

Выпускники училища были представлены командованию и личному составу авиабазы Толмачево. Летчики пройдут дополнительный теоретический курс подготовки и уже в июне приступят к полетам. Все лейтенанты, прибывшие в Новосибирск , имеют квалификацию по управлению многоцелевыми транспортно-штурмовыми вертолетами Ми-8 и ударными вертолетами Ми-24. Некоторые из выпускников закончили авиационное училище с отличием.

Военная авиабаза Толмачево входит в состав 14-й армии ВВС ПВО Центрального военного округа. На вооружении находятся многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ-В, предназначенные для транспортировки груза, личного состава и огневой поддержки с воздуха, а также ударные вертолеты Ми-24, которые применяются для уничтожения живой силы, бронетехники и огневых точек противника.