Источник: Россия приостановила работы над новым космическим «грузовиком»

К разработке нового корабля РКК «Энергия» приступила в 2016 году. Возможность для новой техники появилась в связи с переходом на использование запусков с космодрома Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1б» с повышенной грузоподъемностью, способной вывести на орбиту на 900 кг больше груза, чем ее предшественники. В октябре 2017 года глава корпорации Владимир Солнцев рассказал РИА Новости, что эскизный проект корабля принят государственным заказчиком — госкорпорацией «Роскосмос»

"Эскизный проект был принят, но дальнейшего развития данная работа не получила. Оказалось, что стоимость нового корабля окажется в три раза выше, чем цена изготовления обычного грузового корабля «Прогресс», а вероятность отказов на новом корабле — существенно выше, чем на проверенной технике. В этой связи было принято решение пока остановить работы на стадии эскизного проектирования", — рассказал собеседник.

В отчете РКК «Энергия» за первый квартал 2018 года говорится, что, хотя эскизный проект корабля был представлен более полугода назад, «решения о дальнейшей разработке этого корабля еще не приняты».

Ранее РКК «Энергия» заявляла, что переход на использование ТГК ПГ позволит снизить количество запусков транспортных кораблей к Международной космической станции и, соответственно, стоимость доставки грузов на орбиту. Помимо того, новый корабль, способный взять на борт больше топлива, планировалось использовать для сведения МКС с орбиты.