Обуховский сталелитейный завод: здесь рождается оборонная мощь страны

Петербурге 155 лет со дня основания отметил Обуховский завод. Сейчас это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России , где выпускают элементы современных систем ПВО.

Гранд-макет дореволюционного Обуховского завода с интересом рассматривают рабочие, которые трудятся здесь сегодня. По этой модели можно изучать историю предприятия от основания до революции. В музейно-выставочном комплексе это лишь один из экспонатов. Завод появился 155 лет назад лично по указу Александра Второго, когда после поражения в Крымской войне стало очевидно: российскую армию и флот необходимо перевооружать. С тех пор предприятие продолжали постоянно модернизировать, внедряя передовые технологии.

"Завод всегда стоял на передовой позиции, поэтому что новое вводилось — мартеновская плавка например — это все приходило сюда на завод", — рассказывает Виноградова Надежда , сотрудник музея «ГОЗ Обуховский завод».

В конце XIX века — самое передовое предприятие России. В начале XX века — один из крупнейших сталелитейных заводов Европы. Продукция самая разнообразная: от хирургических инструментов и запчастей к поездам и морским судам до мин и снарядов. Выдающийся ученый-металлург Дмитрий Чернов именно здесь разрабатывал новые, долго не имевшие аналогов в мире сорта стали. К юбилею ему открывают памятник.

В двадцатые годы именно с конвейера Обуховского завода сошел первый отечественный трактор, авиационный мотор советского производства сделан здесь же. Серийный танк МС-1, он же Т-18, танк сопровождения пехоты — дело рук ленинградских инженеров завода Большевик (в те годы предприятие называлось именно так). А конструкторское бюро завода спроектировало более десятка артиллерийских систем крупного калибра. В дальнейшем они сыграли важную роль в обороне Ленинграда. В годы блокады производство не остановилось ни днем, ни ночью. Женщины, дети и старики изготавливали оружие и инструменты для солдат, и даже вручную ремонтировали прибывающую с фронта технику. Нынешний коллектив с оглядкой на героическую полуторавековую историю завода — что называется, держит планку.

В модернизацию предприятия вложили больше 30 миллиардов рублей. Скоро здесь заработает новый сталелитейный цех. Современный плавильный комплекс производит до 500 тонн жидкого металла в год.

Почти до всего в стенах этого цеха дотрагиваться строго запрещено. Специальные оранжевые коридоры для посетителей, в том числе и для журналистов. Половина отснятого материала в эфир не попадет: строжайшая секретность.

Самое сердце не просто завода, оборонного предприятия нашей страны. В прямом смысле слова здесь льется мощь военной техники. По формам разливается сталь, которая впоследствии становится деталями самых уникальных машин в мире. «Это детали для оборонно промышленного комплекса, для различных изделий, не только ПВО», — показывает главный металлург завода Еременко Андрей . Именно здесь выпускают детали для зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 «Триумф», аналогов которым в мире нет.