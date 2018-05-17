Водолазы Северного флота проведут учение на затонувшем в годы войны транспорте «Томас Дональдсон» в Баренцевом море

В нем традиционно будут задействованы водолазы-глубоководники, допущенные к работам на глубинах до 60 метров, телеуправляемые подводные аппараты, экипажи водолазных катеров и килекторного судна.

В летнем периоде обучения водолазные специалисты Северного флота очередной раз отработают задачи тактико-специального учения в районе затонувшего транспорта «Томас Дональдсон».

В учении традиционно будут задействованы водолазы-глубоководники, допущенные к работам на глубинах до 60 метров, телеуправляемые подводные аппараты, экипажи водолазных катеров и килекторного судна.

С помощью килектора осуществляется подъем исторической техники, доставлявшейся в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны.

Архангельска и Мурманска. Тактико-специальное учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота проходит на постоянной основе с 2014 года. За это время со дна Баренцева моря было поднято более 15 крупных исторических артефактов общим весом более 300 тонн. Это пять танков «Шерман», 3 инженерные дорожные машины «Кадет-Роллер», две зенитных автоматических пушки «Эрликон», два корабельных артиллерийских орудия и две 90-мм стратосферные пушки. Также были подняты паровозная рама, паровозный котёл и паровозные тележки, из которых был собран паровоз, установленный на открытой экспозиции филиала Военно-морского музея Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области . Остальные экспонаты заняли место в музеях Санкт-Петербурга

Танки «Шерман» были переданы для формирования военно-исторических экспозиций в Западном и Восточном округов. Первый поднятый в 2014 году танк «Шерман» был отрестоврирован до заводсткого состояния специалистами ремонтно-восстановительного батальона Северного флота и уже неоднократно принимал участие в военно-исторических реконструкциях и парадах. 9 мая танк «Шерман» шёл в составе взвода исторической бронетехники по главной улице города-героя Мурманска вместе с Т-34 и СУ-100.