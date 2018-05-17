Ещё
Водолазы Северного флота проведут учение на затонувшем в годы войны транспорте «Томас Дональдсон» в Баренцевом море
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водолазы Северного флота проведут учение на затонувшем в годы войны транспорте «Томас Дональдсон» в Баренцевом море 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В нем традиционно будут задействованы водолазы-глубоководники, допущенные к работам на глубинах до 60 метров, телеуправляемые подводные аппараты, экипажи водолазных катеров и килекторного судна.
В летнем периоде обучения водолазные специалисты Северного флота очередной раз отработают задачи тактико-специального учения в районе затонувшего транспорта «Томас Дональдсон».
В учении традиционно будут задействованы водолазы-глубоководники, допущенные к работам на глубинах до 60 метров, телеуправляемые подводные аппараты, экипажи водолазных катеров и килекторного судна.
С помощью килектора осуществляется подъем исторической техники, доставлявшейся в Советский Союз по программе ленд-лиза в годы Великой Отечественной войны.
Тактико-специальное учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота проходит на постоянной основе с 2014 года. За это время со дна Баренцева моря было поднято более 15 крупных исторических артефактов общим весом более 300 тонн. Это пять танков «Шерман», 3 инженерные дорожные машины «Кадет-Роллер», две зенитных автоматических пушки «Эрликон», два корабельных артиллерийских орудия и две 90-мм стратосферные пушки. Также были подняты паровозная рама, паровозный котёл и паровозные тележки, из которых был собран паровоз, установленный на открытой экспозиции филиала Военно-морского музея Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области. Остальные экспонаты заняли место в музеях Санкт-Петербурга, Архангельска и Мурманска.
Танки «Шерман» были переданы для формирования военно-исторических экспозиций в Западном и Восточном округов. Первый поднятый в 2014 году танк «Шерман» был отрестоврирован до заводсткого состояния специалистами ремонтно-восстановительного батальона Северного флота и уже неоднократно принимал участие в военно-исторических реконструкциях и парадах. 9 мая танк «Шерман» шёл в составе взвода исторической бронетехники по главной улице города-героя Мурманска вместе с Т-34 и СУ-100.
ТК «Звезда»: последние новости
Корабль Каспийской флотилии «Град Свияжск» провел тренировку по связи Десантные катера Ленинградской военно-морской базы провели тактическое учение в Финском заливе Как создают новейший ЗРС С-400: репортаж с предприятия
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Производители техники готовятся покинуть Россию284
Россия предъявила претензии Казахстану151
Viber перестал работать58
Названы самые дешевые курорты этого лета108
Васильева получит новую должность35
Видео
01:47
Рядом с телом Котлера найдена предсмертная записка
Происшествия
00:38
Как разорялась сталь: на Украине встал «АрселорМиттал»
Компании Другое
00:33
Циркач сорвался с 10-метровой высоты и выжил
Происшествия
02:22
Опоздавший на рейс пассажир выламывал дверь лайнера
Происшествия Общество
03:21
«Не заставим себя ждать с ответом»
Политика Статьи
00:43
Названы самые дешевые курорты этого лета
Личный счет
04:30
Сможет ли Евросоюз устоять под напором США
В мире
00:22
Полицейский устроил «болевое» шоу в Геленджике
Общество Происшествия
04:44
Названы кандидатуры на замену Голиковой
Политика
00:16
Пенсионерку пытались убить шилом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение