Как советские учёные заполучили немецкие разработки

Между Первой и Второй мировыми войнами особенно интенсивно занимались изучением теории реактивного движения и созданием первых летающих моделей ракет энтузиасты в Германии, США и СССР.

Основоположником в США стал изобретатель Роберт Годдард, который на собственные средства совершил несколько успешных испытательных пусков. Одна из самых удачных его ракет, запущенная в 1935 году, достигла скорости более 800 км/ч, высоты полтора километра и улетела на четыре километра — по тем временам это был мировой рекорд. Кроме того, Годдард был признанным во всём мире теоретиком ракетных полётов.

В СССР ракетным делом занимались Группы изучения реактивного движения (ГИРД), созданные в 1931 году и опиравшиеся на труды Циолковского. Инициаторами создания московской группы были Тихонравов и Цандер, работал там и Королёв.

В 1932 году ГИРД получили госбюджетное финансирование по линии наркомата обороны. В 1933 году на базе московской ГИРД был создан Реактивный институт при наркомате тяжёлой промышленности СССР. Однако в 1937-1938 годы его работы были фактически приостановлены. Большая группа сотрудников института, включая Королёва, подверглась репрессиям. Ракетному делу в СССР был нанесён болезненный удар, оно сильно отстало от своего немецкого соперника.

Разработки немцев

Крупнейшим теоретиком ракетостроения в Германии был Герман Оберт, а практической разработкой занялся энтузиаст Вернер фон Браун. В 1932 году на его работы обратило внимание командование рейхсвера и начало скромно его спонсировать.

Отметим, что военные СССР и Германии увидели перспективы ракетного оружия в один и тот же год. В ту пору развитие германских вооружений было сковано рамками Версальского договора, в котором, однако, ничего не было сказано про ракеты, в виду их отсутствия в то время.

Вопреки распространённому мнению, приход нацистов к власти поначалу не ускорил, а затормозил работы в Германии над ракетным оружием, так как Гитлер не собирался соблюдать Версальский договор и направлял основные денежные потоки на развитие обычных вооружений: танков, самолётов, артиллерии и так далее.

Финансирование работ фон Брауна оставалось скромным до 1942 года, когда нацистское руководство стало лихорадочно пытаться создать «чудо-оружие», которое помогло бы ему выиграть неудачно складывающуюся войну.

В 1944 году состоялись первые боевые пуски баллистических ракет V-2 (Фау-2) по Англии

Разработки едут в США В конце Второй мировой войны Вернеру фон Брауну с группой сотрудников удалось выбраться в расположение американских войск и предложить им свои услуги. Всего в США было вывезено 118 немецких ракетчиков.

Американцы, правда, долго обращали на них слабое внимание. Тем не менее, выделяемых средств хватило, чтобы уже в 1946 году провести несколько испытательных пусков V-2.

Ракетный центр в Пенемюнде в устье Одера был уничтожен немцами перед приходом туда советских войск. Документация и части ракет были захвачены американцами на заводе «Миттельверке» в Тюрингии.

Спецгруппа «Выстрел»

По Ялтинскому соглашению эта территория должна была войти в советскую зону оккупации. Перед тем, как передать её СССР, американцы вывезли все части ракет и всё оборудование завода. СССР, однако, смог получить техническую документацию на V-2.

По указанию Сталина, в августе 1945 года в Германию была отправлена спецгруппа «Выстрел» во главе с Королёвым, освобождённым из заключения через месяц после того, как немцы впервые применили V-2. Её задачей было найти ракеты и кое-какие детали (в частности, двигатели) удалось обнаружить.

Сталин дал указание скопировать V-2, не допуская фантазий. Для изучения немецких ракет был образован советский НИИ под названием «Нордхаузен», объединивший все группы ракетных специалистов из СССР и Восточной Германии и все предприятия по производству деталей V-2 и сборке ракет, находившиеся в советской зоне.

Предприятие по копированию V-2 В ноябре 1946 года первые 17 немецких специалистов-ракетчиков с семьями были доставлены в СССР и размещены в посёлке Лобаново вблизи подмосковных Химок в специально построенных финских домиках.

Базовым предприятием по копированию V-2 стал вначале самолётостроительный завод №456 в Химках. Всего в СССР было перевезено около пятисот немецких специалистов, из которых 150 сосредоточили в посёлке Городомля на берегу озера Селигер.

В начале 1947 года все советские специалисты «Нордхаузена» также были переведены в СССР, проект «Нордхаузен» закрыт, все работы над ракетами сосредотачивались на территории СССР.

Кто был первым

Итак, работы над ракетами велись двумя группами — советской во главе с Королёвым и немецкой — но в тесном контакте. Немецкую группу возглавлял Хельмут Греттруп, во время войны бывший начальником отдела систем управления ракетного центра в Пенемюнде.

В 1945 году он был среди сотрудников, бежавших вместе с фон Брауном. Однако в том же году советским разведчикам удалось его перевербовать. Немецкие специалисты не считались военнопленными. Для них был установлен довольно свободный режим, они могли организованными группами приезжать в Москву (с сопровождающими из советских спецслужб), их зарплаты были выше, чем у их советских коллег.

Стоит заметить, что вернувшись из СССР в конце 1953 года и поселившись в Западной Германии, Греттруп отверг все предложения работать на США и больше не занимался ракетостроением.

Официально создателями первой советской баллистической ракеты Р-1, построенной по точному образу и подобию V-2, считаются Королёв («главный конструктор изделия №1»), Глушко, Пилюгин, Бармин, Кузнецов. В источниках указываются две даты первого испытания Р-1 на полигоне в Капустином Яре — 18 октября 1947 года и 10 октября 1948 года. Установить, какая из этих дат, разнящихся почти ровно на год, верна, не представляется возможным.

Верны утверждения, что советские баллистические ракеты представляли собой реализацию проектов советской конструкторской группы. Однако обычно забывают отметить, что немецкая группа была лишена возможности доводить свои проекты до практического воплощения. При этом она была обязана делиться всеми своими разработками с советскими инженерами.

Многие технические решения, в дальнейшем использованные во всех советских (и не только) ракетах, были предложены немцами. Это, например, отделяющиеся боеголовки, несущие топливные баки, горячий наддув баков.

За Р-1 последовали более совершенные Р-2 (1949, дальность полёта до 600 км; у V-2 было 250 км), Р-5 (1953, дальность 1200 км), межконтинентальная Р-7 (1957), с помощью которой был выведен на орбиту первый спутник.