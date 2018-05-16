Ещё
В Рыбинске заложили катер для Росгвардии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Рыбинске заложили катер для Росгвардии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Рыбинске заложен первый катер «Грачонок» специального назначения для Росгвардии.
На судостроительном заводе «Вымпел» рассказали, что контракт на строительство четырех судов проекта 21980 «Грачонок» был подписан осенью 2017 года. Готовые катера должны быть переданы заказчику уже в 2019 году.
Напомним, предприятие недавно строило аналогичные суда для Министерства обороны РФ: та серия тоже состояла из четырех катеров.
"Грачонок" спроектирован конструкторским бюро «Вымпел» и предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга.
По своему архитектурно-конструктивному типу противодиверсионный «Грачонок» — однокорпусный, однопалубный, дизельный, двухвальный катер. Его водоизмещение — 138 тонн, длина — 31 метр, ширина — 7,4 метра.
Рыбинские «Грачата» Росгвардии будут нести службу на Черном море.
Российская Газета: последние новости
В Приморье поисковики из РФ и США обследовали место падения самолета Исчезновение малазийского "Боинга" названо преднамеренным Более 10 тысяч призывников пополнят ряды белорусской армии
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете5
Москва направила Киеву две ноты94
Новый мост будет дороже Крымского в 3,5 раза258
В заброшенном морге Москвы нашли останки18
Стегавших москвичей казаков выпороли90
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:03
Google не заметил Крымского моста
Наука и техника
03:04
Пока вы спали: Украина поборет Крымский мост разумом
Общество
00:18
«Ледяная пещера» откроется для посетителей «Зарядья»
Новости Москвы
03:21
Москва направила Киеву две ноты
Политика Украина
01:52
ФСБ опубликовала видео с задержанного украинского судна
Происшествия
10:30
Названа дата старта «Северного потока — 2»
Экономика
01:22
В Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение