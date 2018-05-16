В Рыбинске заложили катер для Росгвардии

Рыбинске заложен первый катер «Грачонок» специального назначения для Росгвардии.

На судостроительном заводе «Вымпел» рассказали, что контракт на строительство четырех судов проекта 21980 «Грачонок» был подписан осенью 2017 года. Готовые катера должны быть переданы заказчику уже в 2019 году.

Напомним, предприятие недавно строило аналогичные суда для Министерства обороны РФ : та серия тоже состояла из четырех катеров.

"Грачонок" спроектирован конструкторским бюро «Вымпел» и предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. По мнению специалистов, современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга.

По своему архитектурно-конструктивному типу противодиверсионный «Грачонок» — однокорпусный, однопалубный, дизельный, двухвальный катер. Его водоизмещение — 138 тонн, длина — 31 метр, ширина — 7,4 метра.

Рыбинские «Грачата» Росгвардии будут нести службу на Черном море.