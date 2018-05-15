Ещё
«Калашников» начал строить для Росгвардии первый катер для борьбы с диверсантами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Калашников» начал строить для Росгвардии первый катер для борьбы с диверсантами 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») начал строительство первого катера специального назначения для Росгвардии. Об этом во вторник сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
«На АО «Судостроительный завод „Вымпел“, входящем в концерн „Калашников“, 15 мая состоялась торжественная закладка первого катера специального назначения проекта „Грачонок“ для Федеральной службы войск национальной гвардии», — говорится в сообщении.
По данным концерна, в 2017 году завод «Вымпел» и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта, катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами.
«Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга», — отмечают в концерне.
Четыре катера «Грачонок» должны быть переданы заказчику в 2019 году, они будут эксплуатироваться на Черном море.
BFM.RU: последние новости
Опубликованы документы о героях, чьи образы стали основой известных советских фильмов о войне Грызлов: боевые действия в Донбассе прекратились Премьеры Парад Победы: что впечатлило?
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открытие Крымского моста возмутило Европу794
США хотят выбить из программиста РФ тайны «доллара 2.0»46
«Путин заплатил Собчаку по счетам»33
Цымбалюк-Романовская избила народную артистку98
«Оттепель» между Кореями сходит на нет34
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
01:15
Европа решила помириться с «Газпромом»
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение