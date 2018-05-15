«Калашников» начал строить для Росгвардии первый катер для борьбы с диверсантами 

Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») начал строительство первого катера специального назначения для Росгвардии. Об этом во вторник сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу предприятия.
«На АО «Судостроительный завод „Вымпел“, входящем в концерн „Калашников“, 15 мая состоялась торжественная закладка первого катера специального назначения проекта „Грачонок“ для Федеральной службы войск национальной гвардии», — говорится в сообщении.
По данным концерна, в 2017 году завод «Вымпел» и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта, катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами.
«Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга», — отмечают в концерне.
Четыре катера «Грачонок» должны быть переданы заказчику в 2019 году, они будут эксплуатироваться на Черном море.