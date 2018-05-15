Штурмовики Су-25 авиабазы Южного военного округа на Кубани отработали уничтожение ракетных комплексов условного противника

Особое внимание при этом было уделено вопросам аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, ухода из-под огня зенитных систем «террористов».

На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа в Краснодарском крае 10 экипажей штурмовиков Су-25СМ отработали вопросы по уничтожению тактических ракетных комплексов условного противника.

В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением уничтожили мишени, имитирующие артиллерийские установки условного противника, его наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.

На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.

Особое внимание было уделено вопросам аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под огня зенитных систем условных террористов.