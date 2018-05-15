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Штурмовики Су-25 авиабазы Южного военного округа на Кубани отработали уничтожение ракетных комплексов условного противника
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Штурмовики Су-25 авиабазы Южного военного округа на Кубани отработали уничтожение ракетных комплексов условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание при этом было уделено вопросам аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, ухода из-под огня зенитных систем «террористов».
На специализированном авиационном полигоне Южного военного округа в Краснодарском крае 10 экипажей штурмовиков Су-25СМ отработали вопросы по уничтожению тактических ракетных комплексов условного противника.
В ходе выполнения летно-тактических заданий летчики неуправляемыми авиационными ракетами и пушечным вооружением уничтожили мишени, имитирующие артиллерийские установки условного противника, его наблюдательные пункты и пункты управления огнем артиллерии.
На завершающем этапе штурмовики провели «зачистку» территории, отработав парный заход на цели и выполнив практическое бомбометание.
Особое внимание было уделено вопросам аэронавигации, нанесению ударов по целям с заранее заданными координатами, уходу из-под огня зенитных систем условных террористов.
ТК «Звезда»: последние новости
Назначен командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО Командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников проинспектирует соединения и воинские части округа Военные медики и лётчики ЗВО оперативно окажут помощь условным пострадавшим в ходе учения в Ленинградской области
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