Артиллеристы российской военной базы в Армении за зимний период обучения выполнили около 500 огневых задач

Во время сдачи итоговой проверки за зимний период обучения боевые расчеты освоили новые способы решения поставленных задач в условиях высокогорной местности и постоянно меняющейся погоды, влияющих на баллистические характеристики стрельбы.

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении за зимний период обучения провели более 20 тактических учений и выполнили около 500 огневых задач.

В ходе проведения лагерных сборов и полевых выходов на высокогорном полигоне Алагяз было израсходовано более 5 тыс. реактивных, осколочно-фугасных и осветительных снарядов и мин.

Во время сдачи итоговой проверки за зимний период обучения артиллеристы соединения освоили новые формы и способы выполнения огневых задач в условиях высокогорной местности и постоянно меняющейся погоды, влияющих на физическое состояние военнослужащих и баллистические характеристики стрельбы.

Треть занятий проводилось в ночное время суток с использованием осветительных мин и приборов ночного видения.

При разведке и определении координат целей условного противника, корректировании огня из артиллерийских и реактивных орудий активно применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА).