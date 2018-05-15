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Артиллеристы российской военной базы в Армении за зимний период обучения выполнили около 500 огневых задач
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Артиллеристы российской военной базы в Армении за зимний период обучения выполнили около 500 огневых задач 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время сдачи итоговой проверки за зимний период обучения боевые расчеты освоили новые способы решения поставленных задач в условиях высокогорной местности и постоянно меняющейся погоды, влияющих на баллистические характеристики стрельбы.
Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении за зимний период обучения провели более 20 тактических учений и выполнили около 500 огневых задач.
В ходе проведения лагерных сборов и полевых выходов на высокогорном полигоне Алагяз было израсходовано более 5 тыс. реактивных, осколочно-фугасных и осветительных снарядов и мин.
Во время сдачи итоговой проверки за зимний период обучения артиллеристы соединения освоили новые формы и способы выполнения огневых задач в условиях высокогорной местности и постоянно меняющейся погоды, влияющих на физическое состояние военнослужащих и баллистические характеристики стрельбы.
Треть занятий проводилось в ночное время суток с использованием осветительных мин и приборов ночного видения.
При разведке и определении координат целей условного противника, корректировании огня из артиллерийских и реактивных орудий активно применялись беспилотные летательные аппараты (БЛА).
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