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Управление общевойсковой армии, дислоцированное в Воронеже, инспектирует комиссия Западного военного округа
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Управление общевойсковой армии, дислоцированное в Воронеже, инспектирует комиссия Западного военного округа 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Она оценит состояние вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, проверит алгоритмы действий командиров и штабов по решению различных вводных задач.
Управление общевойсковой армии и соединение связи, дислоцированные в Воронежской области, проверяет комиссия Западного военного округа.
Комиссия под руководством начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова оценит состояние вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, проверит алгоритмы действий командиров и штабов по решению различных вводных задач.
В ходе проверки личный состав объединения отработает вопросы организации управления с повседневного и с полевых пунктов. Подразделения связи развернут полевые узлы и станции связи, осуществят привязку к стационарным военным, а также гражданским узлам и выполнят наращивание системы телефонной и телеграфной связи для обеспечения управления войсками. Кроме того, личному составу проверяемых подразделений предстоит сдать зачеты и контрольные упражнения.
Проверке подвергается объединение, которому сегодня представлен командующий генерал-майор Андрей Иванаев.
Всего к проверке привлечено до 1,5 тысяч военнослужащих управления объединением и соединения связи.
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