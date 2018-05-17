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В ходе сбора руководящего состава электромеханических служб ВМФ России обсуждались вопросы надводного и подводного кораблестроения
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В ходе сбора руководящего состава электромеханических служб ВМФ России обсуждались вопросы надводного и подводного кораблестроения 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Специалистами были намечены четкие ориентиры и направления дальнейшего взаимодействия с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса.
Третий день сбора руководящего состава электромеханических служб флотов ВМФ России в Северодвинске был посвящен широкому кругу вопросов военного кораблестроения в надводном и подводном сегментах кораблестроительной программы. Были намечены четкие ориентиры и направления дальнейшего взаимодействия с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса на ближнесрочную перспективу по вопросам проектирования и серийного строительства надводных кораблей, атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок, дизель-электрических подводных лодок и судов обеспечения.
Сбор проходит под руководством начальника Технического управления Военно-Морского Флота контр-адмирала Игоря Зварича в соответствии с планом Главного командования ВМФ и по указанию Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Владимира Королёва в период с 15 по 18 мая. В сборе принимают участие свыше 40 руководителей электромеханических служб Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В частности, участвуют начальники технических управлений флотов, начальники служб эксплуатации и ремонта кораблей и начальники электромеханических служб и объединений флотов ВМФ России.
В ходе организационно-методического сбора, обсуждается широкий круг вопросов, связанных с военным кораблестроением и судоремонтом на предприятиях ОПК, а также вопросы сервисного обслуживания кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ в интересах поддержания технического потенциала сил Военно-Морского Флота на требуемом уровне.
Участники сбора, в соответствии с планом работы, посетят Беломорскую Военно-Морскую Базу, северодвинские предприятия «СЕВМАШ» и «ЗВЕЗДОЧКА».
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