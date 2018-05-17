В ходе сбора руководящего состава электромеханических служб ВМФ России обсуждались вопросы надводного и подводного кораблестроения

Специалистами были намечены четкие ориентиры и направления дальнейшего взаимодействия с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса.

Третий день сбора руководящего состава электромеханических служб флотов ВМФ России Северодвинске был посвящен широкому кругу вопросов военного кораблестроения в надводном и подводном сегментах кораблестроительной программы. Были намечены четкие ориентиры и направления дальнейшего взаимодействия с предприятиями и организациями оборонно-промышленного комплекса на ближнесрочную перспективу по вопросам проектирования и серийного строительства надводных кораблей, атомных стратегических и многоцелевых подводных лодок, дизель-электрических подводных лодок и судов обеспечения.

Сбор проходит под руководством начальника Технического управления Военно-Морского Флота контр-адмирала Игоря Зварича в соответствии с планом Главного командования ВМФ и по указанию Главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Владимира Королёва в период с 15 по 18 мая. В сборе принимают участие свыше 40 руководителей электромеханических служб Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. В частности, участвуют начальники технических управлений флотов, начальники служб эксплуатации и ремонта кораблей и начальники электромеханических служб и объединений флотов ВМФ России.

В ходе организационно-методического сбора, обсуждается широкий круг вопросов, связанных с военным кораблестроением и судоремонтом на предприятиях ОПК, а также вопросы сервисного обслуживания кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ в интересах поддержания технического потенциала сил Военно-Морского Флота на требуемом уровне.