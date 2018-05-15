Главное командование ВМФ проведет в Северодвинске организационно-методический сбор руксостава электромеханических служб флотов

В ходе совместной работы специалисты обсудят ряд вопросов, связанных с военным кораблестроением и судоремонтом на предприятиях ОПК, а также сервисным обслуживанием кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ.

В соответствии с планом работы Главного командования ВМФ и по указанию главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Владимира Королёва в период с 15 по 18 мая в Северодвинске будет проведен организационно-методический сбор руководителей электромеханических служб флотов.

В мероприятии, которое пройдет под руководством начальника Технического управления ВМФ контр-адмирала Игоря Зварича, примут участие более 40 начальников электромеханических служб Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В частности, в сборе будут участвовать начальники технических управлений флотов, служб эксплуатации и ремонта кораблей, электромеханических служб и объединений флотов ВМФ России.

В ходе совместной работы специалисты обсудят ряд вопросов, связанных с военным кораблестроением и судоремонтом на предприятиях ОПК, а также сервисным обслуживанием кораблей, подводных лодок и судов обеспечения ВМФ.