Военные экологи соберут на острове Врангеля 630 тонн металлолома

МОСКВА , 16 мая. / ТАСС /. Военные экологи в 2018 году соберут на острове Врангеля и подготовят к отправке на Большую землю 630 тонн металлического мусора. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"На сегодняшний день с военнослужащими экологического подразделения Восточного военного округа завершаются занятия по правилам поведения на территории обитания диких животных, в частности белых медведей и песцов, технике безопасности при работе на крановом оборудовании и гидравлических прессах. Силами военных экологов в текущем году планируется собрать, переработать и подготовить к отправке с острова судами сторонних организаций 630 тонн металлического мусора", — сообщил Гордеев.

Кроме того, планируется вывезти с острова 330 тонн металлолома и рекультивировать 5 га земли в районе поселка Ушаковское (бухта Роджерса). В работах будут задействованы современный автокран, два самосвала, два гусеничных транспортера.

Также специалисты оценят объем работ в районе бывшего аэродрома «Звездный» и в бухте Сомнительная, где военные экологи проведут подготовку полевого лагеря для работ в 2019 году. Отправка личного состава спланирована на начало июня месяца текущего года.

Ранее ТАСС сообщал, что численность сводного экологического подразделения Восточного военного округа, которое работает на острове Врангеля, увеличена на 30%.