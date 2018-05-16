Ещё
Военные экологи соберут на острове Врангеля 630 тонн металлолома
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военные экологи соберут на острове Врангеля 630 тонн металлолома 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Военные экологи в 2018 году соберут на острове Врангеля и подготовят к отправке на Большую землю 630 тонн металлического мусора. Об этом сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"На сегодняшний день с военнослужащими экологического подразделения Восточного военного округа завершаются занятия по правилам поведения на территории обитания диких животных, в частности белых медведей и песцов, технике безопасности при работе на крановом оборудовании и гидравлических прессах. Силами военных экологов в текущем году планируется собрать, переработать и подготовить к отправке с острова судами сторонних организаций 630 тонн металлического мусора", — сообщил Гордеев.
Кроме того, планируется вывезти с острова 330 тонн металлолома и рекультивировать 5 га земли в районе поселка Ушаковское (бухта Роджерса). В работах будут задействованы современный автокран, два самосвала, два гусеничных транспортера.
Также специалисты оценят объем работ в районе бывшего аэродрома «Звездный» и в бухте Сомнительная, где военные экологи проведут подготовку полевого лагеря для работ в 2019 году. Отправка личного состава спланирована на начало июня месяца текущего года.
Ранее ТАСС сообщал, что численность сводного экологического подразделения Восточного военного округа, которое работает на острове Врангеля, увеличена на 30%.
ТАСС: последние новости
Отряд кораблей ТОФ во время дальнего похода провел учения в Филиппинском море СМИ: Пхеньян пригрозил отменить саммит США - КНДР Поисковики РФ и США исследуют в Приморье места падения американских самолетов в годы ВОВ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ дала ответ США по Крымскому мосту367
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице343
Открытие Крымского моста возмутило Европу1177
Опубликовано видео работы «летчика-снайпера» России13
США «обеспокоены» Крымским мостом29
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
02:30
Снос «Зимней вишни» сорван
Пожары Происшествия
01:10
Лобовое стекло самолёта загорелось в полете
Общество Происшествия
01:15
Лоза ополчился на Самойлову
Шоу-бизнес
01:23
Медведев отчитался Путину по новому кабмину
Политика
03:04
Открытие Крымского моста возмутило Европу
В мире
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество Политика
04:30
Началось экстренное заседание СБ ООН по бойне в Газе
В мире
03:29
Воробьев угостил Собянина пирожками в электричке
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение