Боевые дроны Gremlin превращают самолет в воздушный авианосец

Проект Gremlin, который по заказу агентства DARPA осуществляет компания Dynetics, в настоящее время перешел в стадию полетных испытаний. Напомним, что в рамках данного проекта ведется разработка небольших дронов, которые будут запускаться с борта стратегических бомбардировщиков В-52, В-1В и транспортного самолета С-130 в составе группы на высоте 12 км и после выполнения задания возвращаться обратно на свой летающий авианосец. О ходе испытаний заснят небольшой ролик. Основная проблема, над решением которой работают специалисты Dynetics — буксировка вернувшегося с задания беспилотника на борт самолета-носителя с помощью специального стабилизирующего захватывающего механизма. Он выдвигается наружу, подобно устройству для дозаправки самолетов. Подлетевший беспилотник, используя специальный стыковочный узел, фиксируется на механизме захвата, после чего происходит выключение двигателя. Затем дрон осторожно затаскивают внутрь и закрепляют.

Дроны Gremlin — это как бы промежуточный вариант между одноразовыми и многоразовыми БПЛА. Их особенность заключается в том, что они, подобно своим «наземным» сородичам обходятся без традиционных взлета и посадки. Это, безусловно, отразилось на их дизайне. Gremlin предназначены для разведки и наблюдения. Они рассчитаны на 20 миссий, между которыми будет проводиться их техническое обслуживание.