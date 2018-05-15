Летчики ВВО готовы к участию во Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018»

Экипажи совершат перелет с аэродромов постоянного базирования в Рязанскую область , где на аэродроме Дубровичи сразятся за право представлять Российскую Федерацию на Международном этапе соревнования.

12 экипажей Восточного военного округа будут бороться за победу на Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018».

Для участия в конкурсе летчики истребителей Су-35С и Су-30СМ авиаполков, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, а также штурмовиков Су-25 из Забайкалья совершат перелет с аэродромов постоянного базирования в Рязанскую область, где на аэродроме Дубровичи сразятся за право представлять Российскую Федерацию на Международном этапе соревнования.

Всего перелет совершат 9 летательных аппаратов.