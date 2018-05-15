Ещё
Летчики ВВО готовы к участию во Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики ВВО готовы к участию во Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи совершат перелет с аэродромов постоянного базирования в Рязанскую область, где на аэродроме Дубровичи сразятся за право представлять Российскую Федерацию на Международном этапе соревнования.
12 экипажей Восточного военного округа будут бороться за победу на Всеармейском этапе конкурса «Авиадартс-2018».
Для участия в конкурсе летчики истребителей Су-35С и Су-30СМ авиаполков, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, а также штурмовиков Су-25 из Забайкалья совершат перелет с аэродромов постоянного базирования в Рязанскую область, где на аэродроме Дубровичи сразятся за право представлять Российскую Федерацию на Международном этапе соревнования.
Всего перелет совершат 9 летательных аппаратов.
Помимо этого, в соревнованиях примут участие экипаж бомбардировщика Су-34 и два экипажа транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ из Хабаровского края.
ТК «Звезда»: последние новости
Назначен командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО Чемпионы конкурса ВДВ «Армейский запас» в июне 2018 года представят «Крылатую пехоту» на всеармейском конкурсе в Вольске Курсанты НВВКУ приняли участие в акции «Военная служба по контракту в ВС РФ – твой выбор!»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экс-офицер ЦРУ предсказал следующий удар России147
Киселев выдвинул Киеву ультиматум110
Умер муж Аллегровой48
Иллюзия разврата33
«Суперуказ» Путина потребует резких перемен341
Видео
05:59
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Общество
01:00
Франция вернула Севастополь Украине
В мире Украина
01:01
Пилот посадил самолет с разбитым стеклом
Происшествия
01:00
Новые нацпроекты возложат на плечи пожилых россиян
Экономика
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
11:58
Умер муж Аллегровой
Шоу-бизнес
00:59
Галкин показал «хоум-видео»
Шоу-бизнес
00:58
Путин провел переговоры с Макроном
Политика
00:20
Лидера националистов оштрафовали за драку в честь Гитлера
Криминал Происшествия
03:26
Победительница «Евровидения» отказалась приехать в Россию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение