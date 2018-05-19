СМИ: бомбардировщики ВВС Китая совершили посадку на островах в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 19 мая. / ТАСС /. Бомбардировщики военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) H-6KS после длительного перелета совершили посадку на одном из островных аэродромов в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом в субботу пишет газета China Daily.

"Несколько бомбардировщиков вылетели с авиабазы на территории южной части КНР и, совершив длительный перелет, имитировали нанесение удара по морским целям. После этого летательные аппараты произвели посадку на островном аэродроме в Южно-Китайском море", — сообщает издание. Как отмечается в публикации, «после проведения дозаправки бомбардировщики произвели взлет и вернулись на базу».

"Данная операция позволила летчикам ВВС НОАК приобрести опыт использования островных аэродромов в качестве баз при осуществлении длительного патрулирования морской акватории", — подчеркивает газета.

"Прошедшие учения продемонстрировали, что использование самолетами ВВС НОАК аэродромов на островах в ЮКМ способствует укреплению боевого потенциала авиации для противостояния угрозам на морском направлении", — приводит China Daily слова военного эксперта Ван Минляна. Кроме того, как отмечается в публикации, оперативная дальность применения бомбардировщиков ВВС НОАК в случае их размещения на островных аэродромах в ЮКМ будет существенно увеличена. Это позволит сдерживать «любые посягательства на территориальную целостность страны в данном регионе», утверждает газета.

H-6K является наиболее поздней модификацией классического китайского бомбардировщика H-6, принятой на вооружение ВВС НОАК в 2011 году. Боевая нагрузка летательного аппарата составляет 12 тонн. Он также способен нести до шести крылатых ракет CJ-10A. Радиус боевого применения составляет около 3000 км.

Спорные острова

Ранее НОАК разместила на островах Наньша в Южно-Китайском море противокорабельные крылатые ракеты YJ-62 и комплексы ПВО HQ-9B. Боевой радиус YJ-62 составляет около 400 км. В то же время HQ-9B способен уничтожать воздушные цели на удалении более 200 км. В июле 2016 года аналогичные системы вооружений были размещены на архипелаге Сиша (Парасельские острова).